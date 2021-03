Montre Apple "Édition Explorer": Envisagez-vous un modèle plus robuste?

Apple envisage apparemment le lancement d’une nouvelle variante d’Apple Watch avec un boîtier plus robuste. La version la plus résistante de la Smartwatch est destinée aux athlètes, aux randonneurs, aux skieurs et à d’autres personnes qui sont beaucoup à l’extérieur et qui ont des exigences particulières pour leur Apple Watch.

Pour la deuxième fois, Apple discute de la sortie d’une Apple Watch plus robuste en interne. Ceci est rapporté par Bloomberg, citant des sources d’initiés. La variante en question est principalement destinée aux sportifs qui souhaitent utiliser leur smartwatch dans des environnements ou des situations plus extrêmes, comme la randonnée ou les sports d’hiver. La société pourrait l’utiliser pour voler une part du gâteau à des marques comme Casio, qui gagnent beaucoup d’argent avec leurs modèles de montres plus résistants.

Les modèles précédents d’Apple Watch sont étanches à 50 m. Avec un boîtier caoutchouté, la version, souvent appelée « Explorer Edition », pourrait résister à des conditions extérieures encore plus extrêmes que les versions avec des boîtiers en aluminium, en titane ou en acier inoxydable, plus susceptibles d’être rayés. En plus de l’extérieur plus robuste, de nouvelles fonctions de suivi pour la natation sont également en discussion pour une nouvelle variante d’Apple Watch.

Quand une Apple Watch «Explorer Edition» pourrait-elle apparaître?

Il n’y a pas encore de calendrier spécifique pour la sortie d’une variante robuste d’Apple Watch. Dans une interview avec Mark Gurman de Bloomberg, cependant, les initiés ont déclaré que le lancement devrait avoir lieu en 2021 ou 2022 au plus tôt. Il est encore concevable que les plans soient à nouveau annulés. Apple présente généralement de nouveaux modèles de montres en septembre. Il serait concevable, par exemple, que la société introduise une «Explorer Edition» robuste en plus d’une nouvelle Apple Watch Series 7 à l’automne.