Monsters at Work : les personnages de Monsters Inc. reviennent dans la série !

Monstres au travail suivez l’histoire de ces personnages mignons juste après les événements qui se sont produits dans Monsters Inc. Dans ce cas, la plante Monstropolis gagne en efficacité grâce à la découverte de Mike et Sully: le rire des garçons génère plus d’énergie que les frayeurs. Le protagoniste de l’émission Disney+ c’est Tylor tuskmon, un monstre tout juste diplômé de la Université de monstres qui aura du mal à s’adapter car tout ce qui est appris est inutile pour recueillir le rire.

Comme il s’agit d’une suite à l’entrée originale, beaucoup s’attendaient à revoir la petite fille. Huer dans cet univers. La vérité est qu’elle ne participera pas à l’émission. Le créateur de la série, Bobs gannaway, Il a dit: « Pete Docter et moi parlons beaucoup de Huer et nous avons tous les deux convenu que sa relation avec Sulley c’est tellement précieux que nous voulons laisser le monde interpréter comment je continue. »

Les monstres de Monsters Inc. reviennent







Qui et comment reviennent-ils au spectacle Disney+, Monstres au travail? Les deux stars principales reviennent : Billy Crystal comme Mike et John Goodman comme Sullivan. Ils auront des rôles importants dans l’usine de Monsters Inc., qui maintenant se consacre à faire rire les garçons.

Ils renvoient également : Jennifer Tilly comme Celia, Bob Peterson comme Roz, Bonnie Hunt comme Flint et Stephen Stanton comme Needleman. Monsters Inc. il est sorti en 2001 avec un grand succès commercial et critique. Il y avait une préquelle : Université de monstres en 2013. Aujourd’hui, un autre protagoniste sera chargé d’apporter de la joie aux nouvelles générations.

Monstres au travail créé sur la plateforme de streaming Disney+ et il y a déjà trois épisodes disponibles : « Bienvenue à Monsters Incorporated » Oui « Rencontrez MIFT », sorti le 7 juillet ; « La chambre endommagée », présenté le 14 juillet. L’arrivée d’un nouveau chapitre est également attendue, « Les Grands Wazowski », le 21 juillet prochain.

