Monster Sanctuary est sorti pour Xbox Series X / S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch et PC

Sanctuaire de monstres a lancé sur plusieurs plates-formes offrant une expérience pixel-Metroidvania unique aux joueurs. Collectez des monstres de partout dans le pays et gardez-les en sécurité dans votre sanctuaire unique dans ce titre de Team17. Explorez des grottes, répondez à leurs besoins et collectionnez des monstres de tout le pays.

Une fois que vous avez collecté le monstre, vous devez l’entraîner et le mettre au combat pour déterminer qui est le monstre ultime. Tout cela est une quête pour devenir le gardien ultime des monstres et sauver le sanctuaire des monstres qui maintient la paix entre l’humanité et les monstres du monde.

Dans Sanctuaire de monstres, les joueurs pourront collecter, entraîner et combattre des monstres dans des affrontements 3v3. L’ensemble du jeu est présenté de manière latérale lui donnant une sensation classique tout en innovant sur le combat initial et le design.

Explorez le vaste pays des monstres et faites appel à eux lorsque vous avez besoin de leur aide au combat. En utilisant leurs pouvoirs uniques, vous pouvez voler, monter et combattre dans presque toutes les situations. Le monde est à vous à explorer et les monstres peuvent aider les joueurs à surmonter presque tous les défis.

Les joueurs commencent par sélectionner un familier spectral. C’est un monstre magique qui guide les joueurs vers le sanctuaire et les aide à lancer leur premier monstre. À partir de là, les joueurs doivent s’entraîner, faire éclore et collecter les 101 monstres répartis à travers le monde.

Pour maximiser l’efficacité du combat, les joueurs doivent empiler leurs attaques, faire face à des combos dévastateurs et se battre pour gagner les œufs de monstres les plus rares. Plus votre équipe est forte, plus vous pourrez combattre et plus vous aurez de chances de trouver des œufs rares.

Une fois que vous avez fini de conquérir les terres dans un environnement PVE, affrontez vos monstres contre des joueurs au niveau national et combattez dans l’arène PVP. Maximisez vos arbres de compétences et affrontez de véritables équipes de joueurs à travers le monde pour prouver que vous êtes le gardien de monstres ultime dans le pays.

C’est une longue aventure tactique que tout fan de Pokémon est sûr de profiter. Voyager à travers le pays et collecter des bêtes est un concept simple, mais le système de progression de chaque monstre donne aux fans un flair unique à ajuster à tout moment.

Ce titre est idéal pour tous les âges. Jusqu’à présent, il a reçu une critique très positive sur Vapeur et semble créer une communauté active dédiée à sa terre magique.

Sanctuaire de monstres est disponible sur toutes les plates-formes pour 19,99 € avec des réductions dispersées sur Steam et d’autres endroits.