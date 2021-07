Money Heist Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et tout sur la série la plus populaire

– Publicité –



Money Heist est la série la plus appréciée du moment. Nous connaissons tous le professeur à Tokyo, mais comment oublier Arturo. La toute nouvelle bande-annonce de la saison 5 de Money Heist est sortie. Il sortira le 2 août 2021. La cinquième saison de Money Heist est la dernière. Nous sommes impatients de voir ce qui arrive aux personnages. Les téléspectateurs espagnols l’appellent La Casa de Papel. Il est deuxième sur Netflix en termes de popularité des séries non anglaises, Lupin étant le premier.

Netflix a officiellement publié la bande-annonce de la saison 5 de Money Heist, qui sortira le 2 août 2021. Netflix a publié un teaser de 21 secondes. Ce teaser montre l’inspecteur Alicia Sierra en train de capturer le professeur et de l’enchaîner.

Date de sortie de la saison 5 de Money Heist

Le tournage est terminé. La saison est prête à être diffusée. Money Heist (alias La Casa De Papel) ne sortira pas la dernière saison d’un coup. Il a été décomposé en deux sections. La première partie de la saison 5 devrait sortir le 3 septembre 20,21. Mais, partie 2 sortira un peu plus tard, le 3 décembre 2021.

Le créateur de l’émission a expliqué pourquoi la saison est divisée en deux tomes :

«Lorsque la partie 5 a été écrite au milieu d’une épidémie de pandémie, nous savions que nous devions faire quelque chose de différent. Nous avons essayé tous les outils de notre arsenal pour créer le sentiment d’une finale de série ou d’une finale de saison dans ce volume. Nous avons choisi de le faire dans un style agressif, ce qui a mis The Gang en première ligne. Le tome 2 se concentre sur les situations émotionnelles des personnages. C’est un voyage le long de leur route sentimentale qui se connecte à leur départ.

Qui rejoindra le casting de la saison 5 de Money Heist ?

La distribution originale de Money Heist comprend Alvaro Morte. Ursule Corbero. Itziar Ituno. Jamie Lorente. Darko Peric. Pedro Alonso. Miguel Heran. Esther Acébo. Mario De la Rosa. L’acteur Miguel Angel Silvestre ainsi que Patrick Criado sont les premiers nouveaux membres de la distribution.

La saison 4 s’était terminée dans un cliffhanger important. Nous verrons comment la saison 5 le fait.

Terrain

La saison 5 promet d’être encore plus excitante. Ce n’est pas une surprise, surtout après le cliffhanger de la saison quatre. Nous nous attendions à ce que la saison 4 mette fin au casse de la Banque d’Espagne, un peu comme les deux saisons précédentes. Mais les créateurs et scénaristes de la série ont d’autres idées. Alors qu’ils se préparent pour quelque chose d’énorme,

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit :

« Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Ils ont réussi à sauver Lisbon, mais maintenant leur heure la plus sombre est sur eux. Sierra a capturé le professeur. C’est la première fois qu’ils n’ont pas de plan d’évacuation. Juste au moment où il semble que tout pourrait mal tourner, un nouvel ennemi apparaît L’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche. Ce qui a commencé comme un vol peut se transformer en guerre.

De plus, nous pensons que Sierra pourrait être un partisan du casse ou travailler pour le professeur. N’est-ce pas une tournure que nous apprécierions tous? Même si le professeur ne passe pas, ce serait angoissant de voir comment Sierra réagit.

Ce n’est pas tout. Il est également possible que les murs intérieurs de la banque deviennent un champ de bataille. Cette guerre va choquer tous les téléspectateurs. Berlin reviendra dans la série sous la forme d’un flash-back, car il implique notre gang préféré. L’équipe finira par avoir peur, quoi qu’il arrive (après avoir perdu des membres). Le public sera diverti.