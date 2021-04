Mondo publie la bande originale de ‘Zack Snyder’s Justice League’

Mondo et WaterTower Music publient une version médiatique exclusive et physique de la bande-son épique complète de Tom Holkenborg pour Justice League de Zack Snyder.

Disponible en pré-commande sur MondoShop.com à partir du mercredi, 14 avril 2021 L’ensemble de collection en édition limitée comprend les quatre heures de partition de Holkenborg pressées sur des disques vinyle 7x 180 grammes, avec une face B gravée au laser sur le disque final, et est logé dans un magnifique étui estampé à une feuille noire, blanche et argentée.

«L’histoire cinématographique derrière le retour de Zack Snyder dans son mastodonte de DC Comics est bien connue à ce stade, mais on n’a pas passé assez de temps sur le voyage de la partition autrefois mise de côté du film,» dit Mo Shafeek, directeur créatif de Mondo pour la musique. «L’incroyable compositeur derrière l’un des plus grands triomphes cinématographiques de la dernière décennie (Mad Max Fury Road), Tom Holkenborg a rejoint le tristement trop grand club de compositeurs à travers l’histoire du cinéma pour faire remplacer leurs partitions à succès.

«Mais l’arc de rédemption de la vision originale de Zack Snyder pour Justice League a offert à Holkenborg l’opportunité de s’appuyer sur ce qu’il avait commencé il y a de nombreuses années, avec de nouvelles compétences et de nouveaux outils – cette fois sans autre cuisinier dans la cuisine que son directeur et ami. Aussi pur que n’importe quelle expression musicale de film ait jamais existé, l’opus de près de quatre heures de Holkenborg est aussi spectaculaire et singulier que le film qu’il complimente, et nous sommes honorés de présenter la première sortie physique de cette œuvre d’expression stupéfiante.

Tracklist

DISQUE 1 CÔTÉ A

1. Chanson de la sirène (3:17)

2. Un chasseur se rassemble (7:56)

3. Migrateur (0:56)

4. Les choses s’effondrent (1:03)

5. Wonder Woman défendant / Et quelle bête brute (7:19)

DISQUE 1 CÔTÉ B

6. World Ending Fire (9:22)

7. Messe moyenne (1:18)

8. Division longue (1:12)

9. Pas de paradis, pas de chute (4:10)

DISQUE 2 CÔTÉ A

10. Le centre ne tiendra pas, vingt siècles de sommeil de pierre (8:56)

11. Comme ci-dessus, donc ci-dessous (2:27)

12. Pas de chien, pas de maître (8:13)

DISQUE 2 CÔTÉ B

13. Prenez ce royaume par la force (1:44)

14. Un éclat de l’épine qui vous a piqué (1:09)

15. Cyborg Devenir / Humain trop humain (10:35)

DISQUE 3 CÔTÉ A

16. Le chemin vous choisit (2:11)

17. Aquaman retourne / transporte votre propre eau (8:22)

18. La provenance de quelque chose de rassemblé (1:14)

DISQUE 3 CÔTÉ B

19. Nous faisons cela ensemble (12:57)

20. La volonté de puissance (5:20)

21. La fumée devient le feu (1:39)

DISQUE 4 CÔTÉ A

22. Je t’enseigne, l’Overman (4:18)

23. Une lueur à la porte des vivants (1h00)

24. Comment nous nous réalisons (1:42)

25. Le soleil toujours levé (1h30)

26. Le monde souterrain (5:49)

27. Superman Rising, Pt. 1 / Un livre d’heures (2:40)

28. Au-delà du bien et du mal (4:24)

DISQUE 4 CÔTÉ B

29. Constructeur de monuments (2:29)

30. Destructeur de monument (6:07)

31. Urgrund (1:49)

32. Ainsi commence la fin (4:49)

33. La maison de l’appartenance (2:37)

34. Earthling (3:23)

DISQUE 5 CÔTÉ A

35. Le vol est hors de la nature (1:54)

36. Indivisible (2:32)

37. Et le Lion-Terre a rugi Pt. 1 (5:22)

38. Et le Lion-Terre a rugi Pt. 2 (5:32)

39. Superman Rising, Pt. 2 / Immeuble (1:55)

40. À la vitesse de la force (4:20)

DISQUE 5 CÔTÉ B

41. Mon garçon brisé (2:15)

42. Cette terrible force (1:51)

43. Une réapparition éternelle du changement (1:44)

44. Nous nous tuons (5:52)

45. Votre propre maison s’est transformée en cendres (3:16)

46. ​​Toutes les villes non perturbées (6:15)

DISQUE 6 CÔTÉ A

47. L’art de préserver le feu (1:27)

48. L’équipage de Warpower (6:49)

49. Le thème de la Fondation (2:07)

50. Batman, un devoir de se battre / de voir (5:29)

DISQUE 6 CÔTÉ B

51. Batman, une invocation pour guérir / être vu (8:36)

52. Wonder Woman, un appel à se tenir debout / Un monde éveillé (5:09)

DISQUE 7 CÔTÉ A

53. Flash, l’espace pour gagner / Notre héritage est maintenant (11:13)

54. Alléluia (6:10)

Précommandes pour la sortie de la bande originale de Mondo de Justice League de Zack Snyder ouvrira le 14 avril 2021.