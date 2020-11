"Monde de Monster Hunter" obtient un film croisé avec la peau de Milla Jovovich

L’adaptation cinématographique de la série “Monster Hunter” débutera sous peu et “Monster Hunter World” obtient un crossover assorti avec un skin d’événement spécial: le lieutenant Artemis, le personnage principal du film, part à la chasse – comme s’il était joué au cinéma et parlé par une star hollywoodienne Milla Jovovich.

Les apparitions d’invités de personnages d’autres jeux sont depuis longtemps la norme à “Monster Hunter World”. Il n’est donc pas étonnant que le film “Monster Hunter” ait aussi un événement spécial dans le jeu: à partir du 4 décembre, deux quêtes spéciales seront disponibles dans lesquelles vous pourrez combattre en tant que lieutenant Artemis. La condition préalable est que vous ayez l’extension “Iceborne”.

Quêtes d’événement pour voyager dans le monde “Monster Hunter”

Dans le film, le soldat Artemis, joué par Milla Jovovich, voyage de notre monde au monde de “Monster Hunter”, où elle apprend à se battre avec les armes typiques de la série de jeux. Le développeur et éditeur Capcom a mis au point quelques astuces pour décrire la tournée mondiale dans le jeu: Artemis ne ressemble pas seulement à son actrice dans le film, Jovovich parle également le personnage dans la version doublée en anglais. Quand Artemis frappe les résidents dans le cadre des quêtes rencontre le monde “MH”, ils parlent aussi dans le “langage Monster Hunter”, comme l’explique Capcom dans un billet de blog – les subtilités logiques et linguistiques devraient se préciser au fil des nouvelles mini-histoires. La langue peut être entendue brièvement dans la bande-annonce de l’événement.

En tant qu’Artémis contre Diablos et Rathalos

Dans la première quête, vous vous battez en tant qu’Artémis contre un diablos noir et obtenez ainsi des matériaux pour fabriquer l’armure du soldat montré dans le film. Les avantages de l’ensemble sont particulièrement bien adaptés aux futures chasses de Diablos. Dans la deuxième quête, un Rathalos est votre adversaire. Capcom laisse entrevoir quelques surprises pour cette mission, et le titre anglais “To Our World” laisse place à la spéculation. Quoi qu’il en soit: à la fin, vous serez récompensé par un autre ensemble d’armures du film.

Si vous vous connectez à “Monster Hunter World: Iceborne” entre le 27 novembre et le 2 décembre, vous recevrez également un ensemble d’objets avec lesquels Capcom célébrera le crossover. Selon la planification actuelle, le film “Monster Hunter” débute dans les salles le 3 décembre.