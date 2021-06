Molotov a dénoncé le candidat Arturo Ávila Anaya pour avoir utilisé sa chanson Voto Latino

Molotov C’est l’un des groupes de rock les plus importants de toute l’Amérique latine. Il a été formé en 1995 à Mexico par Micky Huidobro, Tito Fuentes, Jay de la Cueva Oui Ivan Moreno, qui un an plus tard quitte le groupe et est remplacé par Paco Ayala Oui Excité Ebright. De cette façon, ils se sont consolidés dans la musique, petit à petit, grâce à un intéressant mélange des genres. Du métal au rap, le groupe mexicain a immédiatement séduit le public.

Parmi ses paroles, il y a beaucoup de protestation sociale contre le système et la politique. L’un des exemples les plus connus est Donne-moi le pouvoir. Ce single est sorti en 1997, sur leur premier album studio. Où joueront les filles ?, produit par Gustavo Santaolalla Oui Hannibal Kerpel. Son succès est tel que la vidéo reçoit deux prix de MTV Video Music Awards 1998. Au cours des dernières heures, ils ont fait l’actualité car un candidat à la mairie d’Aguas Calientes Arturo Avila Anaya utilisé un de ses thèmes, bien sûr, sans autorisation. Le groupe a annoncé qu’il avait décidé de le poursuivre en justice et a expliqué ses raisons dans une lettre ferme. Vue.

Déclaration forte de Molotov après qu’un candidat a utilisé l’un de ses thèmes sans autorisation

Ávila Anaya est le candidat du parti Brunette en tant que maire d’Aguas Calientes. Cette semaine, l’homme politique a publié une chanson dans une vidéo de sa campagne. Le thème avait la même base que Vote Latino de Molotov, seulement ici Anaya a décidé de chanter Vote de masse. En faisant écho à ce qui s’était passé, la bande n’a pas hésité à dénoncer le candidat devant le Procureur général de la République (FGR) pour plagiat.

Et pour le communiquer à leurs fans et à l’ensemble du public, ils ont décidé d’émettre une lettre forte dans laquelle ils ont exprimé leurs raisons et dans laquelle ils ont été très agacés par les agissements de cet homme politique. « Hier, une plainte contre M. Arturo Ávila Anaya, candidat à la présidence municipale d’Aguas Calientes, a été présentée au bureau du procureur général pour l’utilisation frauduleuse sans l’autorisation correspondante de la chanson Voto Latino dans une vidéo promotionnelle de sa candidature, publiée depuis son Compte Twitter le 31 mai à 23h08 », indiqué.

Pendant ce temps, ils remarquèrent : « Beaucoup de nos chansons sont connues pour leur satire politique et leur critique acerbe des dirigeants. En plus de 27 ans, nous n’avons jamais autorisé et n’autoriserons jamais l’utilisation de nos chansons à des fins politiques, et encore moins pour être utilisées par les candidats à des fins de propagande. pendant leurs campagnes électorales ».

L’antécédent argentin

(Photo : Getty Images)



Quelque chose de très similaire s’est passé en Argentine, en 2011, avec le groupe La tache de Rolando. À ce moment-là, Mauricio Macri, qui a été président du pays entre 2015 et 2019, était candidat à la tête du gouvernement de la ville de Buenos Aires et pour sa campagne, il a utilisé le thème de ce groupe renommé appelé La Ville brûle.

Dans ce cas, il n’y a eu aucune plainte, mais il y a eu un avertissement et une lettre ouverte du leader et chanteur Manuel Quieto. « Lettre envoyée au président de PRO pour avoir utilisé notre musique sans autorisation. En ma qualité d’auteur unique et titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre musicale dont les paroles sont intitulées « Burning the City », je vous engage à cesser toute utilisation de celle-ci et de toute œuvre qui m’appartient, qui ont été exécutées pendant sa campagne politique et dans le cadre des festivités de la même « a écrit le musicien sur son compte Facebook.