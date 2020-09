Mojang met à jour Minecraft pour PlayStation VR

Pour le moment, Microsoft ne veut toujours pas sauter avec la Xbox dans l’univers parallèle de la réalité virtuelle. Pendant des années, Microsoft a misé davantage sur la réalité augmentée, mais la réalité est qu’au sein de l’écosystème Xbox, il a mis les deux technologies sur la pointe des pieds et aujourd’hui, nous pouvons dire sans aucun doute que ceux de Redmond ne semblent pas trop intéressés à apporter la Xbox. ni réalité virtuelle ni réalité augmentée.

Au sein des studios Microsoft se trouve Mojang, père de Minecraft et d’un jeu avec lequel presque tout a déjà été essayé, y compris la réalité virtuelle susmentionnée. La réalité virtuelle dans Minecraft est une réalité depuis longtemps et sera désormais également compatible avec la PlayStation VR.

Mises à jour de Minecraft pour PlayStation VR

Cette mise à jour à venir sur Minecraft sera entièrement gratuite et permettra aux joueurs PlayStation VR de se plonger pleinement dans l’univers Minecraft en réalité virtuelle.

Nous ne savons pas ce qui nous apportera à l’avenir dans la Xbox Series X et si Microsoft autorisera enfin l’utilisation de cette technologie, mais il est intéressant de voir comment Mojang continue de faire monter le plafond de Minecraft de plus en plus haut quelle que soit la plate-forme sur laquelle il est joué, bien que Ceci est votre concurrence directe.