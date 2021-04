Modifier les bactéries intestinales des enfants souffrant de malnutrition pourrait les aider à grandir

Nous portons une myriade de types de bactéries dans nos intestins, mais chez les enfants souffrant de malnutrition, de nombreux microbes intestinaux utiles manquent de carburant pour se développer. Maintenant, un essai clinique suggère qu’un nouveau complément alimentaire pourrait aider à restaurer les bactéries intestinales des enfants souffrant de malnutrition, en les aidant à prendre du poids et à grandir en bonne santé.

L’essai a eu lieu dans le district de Mirpur à Dhaka, au Bangladesh, et les chercheurs ont créé le nouveau complément alimentaire à partir d’ingrédients disponibles localement, notamment des pois chiches, de la farine de soja, des arachides, des bananes vertes, de l’huile et du sucre. Par rapport aux enfants recevant un traitement standard contre la malnutrition – un «complément alimentaire prêt à l’emploi» dense en calories (RUSF) – les enfants recevant le nouveau supplément mis poids et a pris de la hauteur à un rythme plus rapide.

De plus, des échantillons fécaux de ces enfants ont montré que leur intestin les bactéries correspondaient mieux à ceux des enfants en bonne santé à la fin de l’essai. Cette modification des microbes intestinaux était liée à l’apparition de certaines protéines dans le sang; en particulier, des protéines clés impliquées dans OS croissance et cerveau développement a augmenté, tandis que les marqueurs de inflammation a diminué, selon l’étude publiée le 7 avril dans le Le New England Journal of Medicine .

En rapport: 5 façons dont les bactéries intestinales affectent votre santé

Ces résultats suggèrent que «l’influence de la [microbial] La communauté va bien au-delà du mur de l’intestin pour influencer de nombreux systèmes », a déclaré l’auteur principal, le Dr Jeffrey Gordon, directeur du Edison Family Center for Genome Sciences and Systems Biology à la Washington University School of Medicine à St. Louis.

Remarquablement, le traitement RUSF standard contient environ 20% de plus calories que le nouveau supplément, et pourtant, « cette intervention avec une densité calorique plus faible peut en fait améliorer le gain de poids chez ces enfants dans une plus grande mesure que quelque chose avec une densité calorique plus élevée », a déclaré Ruairi Robertson, un chercheur postdoctoral qui étudie le microbiome intestinal à l’Université Queen Mary de Londres mais n’a pas participé à l’étude. Ce résultat bouleverse la pensée habituelle autour de la nutrition et de l’apport calorique et souligne l’importance des insectes intestinaux dans le développement de l’enfant, a-t-il déclaré.

Cela dit, plus de données sont nécessaires pour confirmer si le supplément aide les enfants à grandir à long terme et si les changements observés dans les niveaux de protéines se traduisent réellement par des os solides et un cerveau sain, a déclaré Robertson. Pour l’instant, les chercheurs ne savent pas combien de temps les avantages observés dureront ou si le traitement peut offrir des avantages similaires à tous les enfants souffrant de malnutrition, a déclaré Gordon.

« Il y a beaucoup de travail à faire, mais les résultats, je pense, sont encourageants », a déclaré Gordon à 45Secondes.fr.

Le meilleur carburant pour les insectes intestinaux

Avant l’essai clinique, Gordon et ses collègues ont mené des études exhaustives d’échantillons de matières fécales humaines, ainsi que des études en laboratoire sur des souris et des porcs, pour déterminer quels aliments pourraient fournir le meilleur carburant pour le microbiome intestinal d’un enfant malnutri, la communauté des microbes. qui vit dans le système digestif.

L’équipe a d’abord échantillonné les matières fécales des enfants Dans différents pays – y compris le Venezuela, le Malawi, les États-Unis et Bangladesh – et recherché des modèles de variation de leurs bactéries intestinales, en fonction de leur emplacement, de leur âge, de leur régime alimentaire et de leur état nutritionnel. Ils ont noté que les enfants en bonne santé accumulaient un ensemble particulier de microbes intestinaux au cours des deux premières années de leur vie, tandis que les microbiomes intestinaux des enfants sous-alimentés semblaient «rabougris».

En d’autres termes, semblable aux organes du corps, le microbiome intestinal mûrit et change au fil du temps, mais les microbiomes des enfants sous-alimentés «semblent« plus jeunes »que ce à quoi vous vous attendez», a déclaré Gordon.

« Après l’âge d’environ deux ou trois ans, le microbiome intestinal se stabilise et il ressemble assez à celui d’un adulte », a déclaré Robertson. «Nous émettons l’hypothèse que si vous avez ces perturbations … dans cette fenêtre critique, cela peut en fait perturber les trajectoires plus tard», en termes de maturation du corps de l’enfant.

En rapport: 70000 virus inédits trouvés dans l’intestin humain

Pour voir comment le fait d’avoir le microbiome coincé dans cet état immature pourrait nuire au développement d’un enfant, l’équipe a testé l’idée dans souris . Effectivement, lorsque l’équipe a transplanté des échantillons de matières fécales d’enfants souffrant de malnutrition dans des animaux, leur taux de gain de poids et de croissance osseuse s’est aggravé. Ils ont également commencé à développer un dysfonctionnement métabolique, comme par exemple, le corps a commencé à décomposer les acides aminés pour produire de l’énergie plutôt que des sucres, entre autres problèmes rencontrés chez les enfants souffrant de malnutrition.

L’équipe s’est demandé si certains aliments pourraient réparer le microbiome rabougri et potentiellement aider à remettre les enfants sur la bonne voie pour un développement normal. En travaillant avec des aliments disponibles localement à Dhaka, l’équipe a testé comment différentes combinaisons d’ingrédients affectaient le microbiome intestinal dans leurs modèles animaux et comment ces changements étaient corrélés à la croissance.

En travaillant avec des aliments disponibles localement, « idéalement, c’est une intervention maintenant, qui peut être produite localement et fournie localement », et s’aligne sur les normes culturelles locales, a déclaré Robertson. « Et ce genre de création d’un modèle durable pour un bon résultat global. »

Voyant des résultats encourageants dans leurs études sur les animaux, les chercheurs ont mené un petit essai de leurs nouveaux compléments alimentaires chez les enfants, en testant trois formulations . Parmi ceux-ci, l’un s’est révélé particulièrement prometteur et méritant un essai plus large.

Mis à l’épreuve

Dans l’étude actuelle, 118 enfants atteints de malnutrition aiguë modérée ont terminé l’essai et leur âge variait de 12 mois à 18 mois. (Par définition, les enfants atteints de malnutrition aiguë modérée tombent de deux à trois écarts-types en dessous du poids moyen pour leur taille, alors que ceux avec malnutrition aiguë sévère tomber au moins trois ci-dessous, selon l’Organisation mondiale de la santé .)

La moitié des enfants ont reçu du RUSF, tandis que l’autre moitié a reçu le nouveau complément alimentaire, appelé «prototype d’aliment complémentaire dirigé contre le microbiote» (MDCF). Le RUSF utilisé dans l’essai contenait également des ingrédients locaux – principalement du riz et des lentilles – mais ces aliments n’ont pas été spécifiquement sélectionnés pour nourrir le microbiome intestinal, comme dans le nouveau MDCF, a déclaré le premier auteur Robert Chen, étudiant en médecine et en doctorat dans le laboratoire de Gordon. . Et cela semblait faire toute la différence, a-t-il ajouté.

Les enfants ont reçu le supplément qui leur avait été attribué deux fois par jour pendant trois mois, puis ont subi un autre mois de suivi. Les chercheurs ont mesuré le poids, la longueur et la circonférence des bras des enfants, en suivant les changements dans le temps, et ont constaté que les enfants recevant du MDCF grandissaient et prenaient du poids plus rapidement.

« Ce point nous a certainement été très surprenant », a déclaré Chen.

Cela dit, bien que les améliorations du poids et de la taille aient été significatives, elles étaient globalement relativement faibles, a déclaré Robertson. Cela peut être lié au fait que les enfants souffraient de malnutrition modérée, alors que le même traitement chez les enfants sévèrement malnutris « pourrait en fait avoir des effets plus drastiques », a-t-il dit. Dans tous les cas, « nous ne pouvons jamais nous attendre à une reprise complète en trois mois », a-t-il ajouté.

En rapport: 5 régimes qui combattent les maladies

L’équipe a également collecté du sang des échantillons, pour évaluer les protéines dans le plasma des enfants, et des échantillons de matières fécales, pour analyser leurs bactéries intestinales. Les enfants ayant reçu le nouveau supplément ont montré des augmentations plus importantes de 70 protéines plasmatiques liées au développement que les enfants ayant reçu le RUSF; ceux-ci comprenaient des protéines clés pour la croissance osseuse et le développement des nerfs et du cerveau. Les augmentations de ces 70 protéines étaient corrélées à des gains de poids et de taille significatifs.

Bien qu’intéressants, les niveaux de protéines fluctuants ne peuvent pas indiquer avec certitude si ces enfants développeront des os et un cerveau sains; Des essais cliniques plus importants et plus longs seront nécessaires pour voir comment ces niveaux de protéines se traduisent par des résultats réels pour la santé, a déclaré Robertson. Mais en identifiant les protéines d’intérêt, l’étude actuelle fournit un « trésor aux autres chercheurs à explorer », a-t-il déclaré.

De même, parmi tous les enfants, l’équipe a identifié 21 types de bactéries qui semblaient être liés à des gains de croissance significatifs, ainsi que deux types de bactéries associés à une mauvaise croissance. Ces deux dernières bactéries inclus Escherichia coli et un Bifidobactérie espèce, un probiotique trouvé en grande quantité chez les nourrissons allaités.

« Vous en voulez beaucoup dans les tout premiers mois de la vie, car il décompose et métabolise les sucres, ces oligosaccharides du lait maternel, dans le lait maternel », a déclaré Robertson. « Mais curieusement, [the trial] semble montrer que, plus tard, le fait d’en avoir plus était négativement associé à la croissance », a-t-il dit. Alors peut-être qu’à ce stade critique de la petite enfance, lorsque les enfants sont sevrés du lait maternel, cette punaise intestinale autrefois bénéfique devrait devenir moins abondante, permettant à d’autres microbes de prendre sa place, a-t-il dit.

Voyant que leur nouveau MDCF a aidé à pousser les microbiomes des enfants dans un état plus mature, Gordon et son équipe surveillent maintenant les enfants pour voir comment ils grandissent dans le temps. À l’avenir, les chercheurs veulent mieux relier les points entre l’alimentation des enfants, leurs bactéries intestinales, leurs protéines plasmatiques et leurs résultats pour la santé.

Ces petits détails devraient aider les scientifiques à adapter leur MDCF pour répondre aux besoins des enfants dans différents endroits, où le supplément peut devoir être fabriqué à partir de différents ingrédients.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.