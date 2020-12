Modifications du système de paiement venant du PSN vers PS4 et PS5

Soyez prudent lors de vos prochains achats car il y aura des changements dans le système de paiement PSN. Et Sony en met en garde.

La sécurité est très importante. Que vous souhaitiez protéger vos données personnelles ou mettre un loquet dans la salle de bain pour ne pas vous faire prendre à chanter sous la douche. La preuve en est que les politiques et les demandes sont de plus en plus dures. En ce sens, Sony va adopter les nouvelles implémentations et met en garde contre la modifications du système de paiement PSN. Et il peut y avoir un autre problème.

Nous n’allons pas devenir technique (car cela nous coûterait trop cher et personne ne nous croit), mais en bref, la soi-disant PSD2 (directive révisée sur les services de paiement) est en cours de mise en œuvre. L’objectif de cette directive est de garantir que la personne effectuant le paiement est le propriétaire du compte à partir duquel il est créé. Et pour cela, les banques commencent à adapter leurs mesures de sécurité. Pour cela, une nouvelle norme a été établie qui, vous voyez où, ça s’appelle 3DS. Ironique, c’est vrai. Payez avec 3DS sur Playstation 4 ou PlayStation 5.

Mais revenons là où nous en sommes. Ce système oblige les acheteurs à passer par un contrôle de sécurité supplémentaire, comme un SMS avec un code sur le mobile ou similaire. Allez, quel mot de passe temporaire à usage unique.

Pour inclure cela, les achats effectués via les consoles (PS4 et PS5) pourrait échouer au cours des prochains mois. En d’autres termes, le paiement effectué de manière traditionnelle serait rejeté. Par conséquent, vous devez être attentif à ces petits détails.

Sony confirme que cela n’affecte pas les paiements avec PayPal ou similaire. Ni au site Web si nous y accédons depuis un ordinateur. Par conséquent, si nous avons des problèmes, il est préférable d’aller sur le PC, de mettre le compte sur le Web et d’acheter à partir de là. Autrement dit, comme avec Cyberpunk 2077, si vous jouez à partir d’un PC, il n’y a pas autant de pannes.