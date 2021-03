Modern Family Season 11: est arrivé à une conclusion satisfaisante, bien que décidément sûre et prévisible.

La onzième et dernière saison de Modern Family a été créée sur ABC le 25 septembre 2019 et s’est terminée le 8 avril 2020. La finale en deux parties de «Modern Family» était remplie de moments marquants et qui ont changé la vie de pratiquement tous personnage majeur, comme tant d’autres finales de séries. C’était un enclos d’exercice parfaitement adapté – pour les trois familles et pour ceux d’entre nous qui les ont accueillis dans nos salons pendant plus d’une décennie et qui y ont vu tant de nous-mêmes.

Nous n’entrerons pas dans les détails de l’intrigue, sauf pour dire que la famille élargie, qui a passé presque toutes les vacances, l’obtention du diplôme et l’anniversaire ensemble pendant plus de dix ans, fait soudainement face à un lendemain dans lequel ils seront des centaines, si pas à des milliers, à des kilomètres de distance.

Une pincée de détours comiques idiots allège le drame poignant, ce qui est assez amusant mais sert également de rappel que le spectacle a atteint sa logique. Un de mes aspects préférés de «Modern Family» était la façon dont chaque épisode se terminait par un personnage donnant un bref résumé des événements et des leçons de vie apprises.

(Il y avait souvent une torsion soudaine, et la narration n’était pas toujours ce à quoi nous nous attendions.) La finale de la série joue également avec la vanité avant de terminer sur une belle note visuelle. « Il est difficile [to say goodbye] parce que tout le monde n’a pas ce que nous avons », dit Jay, et peu de séries ont jamais eu l’esprit, l’amour, la grâce et le rire de« Modern Family ».

Ce que la finale de la saison de « Modern Family » prouve est quelque chose que nous connaissons tous depuis des années: des années plus tôt, quand il était le mieux adapté pour lier toutes ces intrigues, personnalités et thèmes ensemble, la série aurait dû se terminer. Il nous reste maintenant une conclusion qui ne veut pas être une conclusion. C’est peut-être approprié pour un public familial occasionnel, mais je pense que le public moderne attend plus.

Dans l’ensemble, c’était un pas en avant par rapport aux saisons précédentes, mais c’était toujours bon et sain, jamais fantastique ni particulièrement drôle. Mitch et Cam sont les moments forts de la série, mais la finale a bien réuni tout cela. Malgré le fait que les dernières années de l’émission aient été une déception, je suis heureux que nous ayons eu une bonne saison finale.

