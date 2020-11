Modèle à appliquer en Europe? BMW reprend le réseau de concession en Afrique du Sud

Initialement un projet pilote, qui s’est avéré un succès, BMW a maintenant décidé de reprendre son réseau de concessions en Afrique du Sud même, en concluant des contrats avec des opérateurs privés. Reste maintenant à voir si l’initiative est à reproduire également en Europe …

BMW pourra adopter une stratégie de vente plus digitale après la réussite d’un projet pilote mené par sa filiale sud-africaine. La nouvelle procédure implique une relation directe entre la marque et le client final, en termes de prix, achat et acquisition.

Selon les déclarations du nouveau directeur général de BMW Afrique du Sud, Peter van Binsbergen, ce projet pilote pourrait être étendu à d’autres marchés.

Peter van Binsbergen a été chargé d’étendre les stratégies de BMW dans le monde entier, y compris le concept client Five Star et les concepts Product Genius créés par BMW UK.

«Nos clients attendent désormais une expérience simple d’une marque premium sur tous les canaux, en ligne et hors ligne», a déclaré une source de BMW AG à nos collègues d’Autocar.

«La meilleure expérience client et la plus grande digitalisation de nos canaux de vente sont au cœur de notre développement commercial depuis plusieurs années».

Prolonger l’expérience

L’ancien directeur général de BMW Afrique du Sud, Tim Abbott, qui a dirigé le projet pilote, a déclaré que le moment était venu d’élargir le modèle de vente, car la forme d’acquisition de véhicules a changé pendant la pandémie COVID-19. .

Cependant, une source de BMW UK a déclaré à Autocar qu’il n’était toujours pas prévu d’apporter des modifications substantielles à son modèle de distribution.

Dans le cadre de cette stratégie, BMW devient directement responsable de la vente, y compris la réception de la commande du nouveau véhicule, l’émission de la facture et la réception du montant.

Cela signifie que les jours de discussion de la réduction sont comptés. La valeur finale sera toujours fixée de la même manière, que le client passe la commande à la concession ou directement en ligne.

Modèle Apple Store?

«Les concessionnaires auront toujours ce que j’appelle des experts en produits parce que les gens veulent savoir comment fonctionne Connected Drive ou quelle est la différence entre quatre ou deux roues motrices», explique Tim Abbott.

«Les concessions ont adopté un concept plus proche de celui des magasins Apple, jouant davantage un rôle consultatif, conseiller les clients», explique Tim Aboott.

«Nous avons beaucoup parlé avec les concessionnaires du nouveau programme et il nous a fallu un certain temps pour les convaincre, mais aujourd’hui, je peux dire qu’aucun des détaillants ne veut revenir en arrière. Ils ne veulent pas revenir à l’ancien modèle de vente et ils adorent le nouveau. La réaction du client est également très positive », ajoute-t-il.

LIRE TROP

BMW Portugal crée une plateforme en ligne pour faire connaître les véhicules en stock

BMW n’était pas la seule marque à commencer à mettre en œuvre un modèle de vente directe. En septembre 2019, Mercedes-Benz a adopté la même stratégie dans des projets pilotes en Suède et en Afrique du Sud.

Sur la base du succès de ces projets pilotes et de l’expérience acquise lors de la pandémie COVID-19, il n’est pas surprenant que ce modèle de vente directe aux clients soit mis en œuvre par cette marque et d’autres, laissant le concessionnaire être le seul à posséder le responsabilité de vendre au client.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂