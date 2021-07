Mobile GRATUIT à partir du 27 juillet 2021

Vous voulez des skins gratuits et bien d’autres récompenses ? Eh bien, attention aux codes Call of Duty: Mobile disponibles à partir du 27 juillet.

Si vous continuez à faire la guerre à votre appareil mobile avec la version de Call of Duty disponible, soyez très attentif. Le Call of Duty : codes mobiles que vous pouvez échanger aujourd’hui, mardi 27 juillet, pour recevoir des récompenses entièrement gratuites. Ces récompenses peuvent être des skins, des objets et même de l’argent dans le jeu.

CODES DISPONIBLES

Ce sont les codes disponibles pour ce 25 juillet 2021 dans Call of Duty. Vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour savoir comment utiliser ces codes gratuits.

170TSIINDQ9UZ

ARPM3LUJ0JF97

BFOBZBAVHJGZCSK

BFQGZEBKCAZ97FP

BFOBZDUCLOZ6DBT

3EREQN8HR4KXN

BFNUZILDFZ4JU43

BFOGZBCPCFRZKSX

JNQ34TEANEG9R

QVABZA5RI7ZHQ

BJMJZCZ98H

BFOGZBCPCFRZKSX

JNQ34TEANEG9R

BFOBZDUCLOZ6DBT

QVABZA5RI7ZHQ

BFQGZEBKCAZ97FP

BKHDZBZ7U5

ARPM3LUJ0JF97

BMRMZBZESA

BLIKZCZNCM

BLMLZCZH66

BJUOZBZCCP

BKGUZCZ7G8

BLFUZBZTXS

BLILZCZ5UE

BKHDZBZ7U5

BJUMZBZEWE

BJMJZCZ98H

BJMIZCZ9QD

BJRLZBZDV8

BJUNZBZBUA

BJUCZBZ448

BJMGZCZRGT

BJMMZCZAQS

BFOGZKDFDUZ74MJ

BFODZMVHDIZ8FE8

BGRBZBZG3K

BLFUZBZTX

BFOBZBBMMHZP3HR

BJUCZBZ448

ARPM3LUJ0JF97

BMRMZBZESA

BJUMZBZEWE

BLILZCZ5UE

BJUNZBZBUA

BKHDZBZ7U5

BGRBZBZG3K

BJUCZBZ448

BFOBZBAVHJGZCSK

3EREQN8HR4KXN

BFNUZILDFZ4JU43

170TSIINDQ9UZ

COMMENT ÉCHANGER LE COD : CODES MOBILES

Le processus d’utilisation du code est très simple. Les joueurs doivent simplement suivre les étapes ci-dessous.

1. Visitez le Centre de bonus disponible sur le site officiel de Call of Duty.

2. Vous pouvez également visiter le centre d’échange directement en cliquant sur le lien ci-dessous.

3. Entrez votre UID et utilisez le code et le code de vérification.

4. Après avoir entré les détails, cliquez sur le bouton Soumettre. Les joueurs recevront des récompenses dans leur boîte aux lettres mobile COD.

Source des codes.