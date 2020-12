Mo3, suspect de meurtre, Kewon White, 21 ans, arrêté à Dallas

La police pense que White est la personne vue dans les images de surveillance pourchassant le rappeur sur l’autoroute avec une arme à feu.

La nouvelle choquante du meurtre de Mo3 en plein jour continue de se répercuter dans toute l’industrie. Il y a un mois, Mo3, de son vrai nom Melvin Noble, conduisait sur une autoroute de Dallas dans sa ville natale lorsqu’il était engagé dans une altercation avec une autre personne sur la route. Il a arrêté son véhicule et est sorti pour courir, mais le suspect a poursuivi le rappeur en tirant des coups de feu. Le suspect est parti et les autorités ont tenté de rassembler des informations pour identifier la ou les personnes responsables. Le mercredi (9 décembre), Actualités Fox 4 signalé qu’une arrestation a été effectuée. Kewon Dontrell White, 21 ans (certains rapports indiquent qu’il a 22 ans), a été « placé en détention fédérale pour une personne interdite en possession d’une arme à feu » et a été accusé de meurtre. Le lien de White n’a pas encore été établi et la police pense qu’il est la personne qui a poursuivi Mo3 sur l’autoroute avant de le tuer de sang-froid. Boosie Badazz a assisté à une veillée pour Mo3 à Dallas après la mort de son ami et collaborateur. Tandis que là, la camionnette sprinter de Boosie a été abattue lors d’une attaque. Le rappeur a pris une balle dans la jambe et se remet. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Boosie perdrait sa jambe, mais le rappeur a par la suite démystifié ces informations. [via][via]