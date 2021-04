MLB The Show 21 PS5, PS4 Patch accélère la progression du joueur de balle en route vers le spectacle

Depuis son lancement, améliorer votre Ballplayer dans le mode de campagne phare Road to the Show de MLB The Show 21 a été une corvée. Sony San Diego a déclaré qu’il se pencherait sur cette question il y a plus d’une semaine et publie maintenant un correctif qui devrait aider à améliorer le problème. Prévu pour sortir plus tard dans la journée sur PlayStation 5 (v1.003) et PS4 (v1.03), les notes de mise à jour soulignent que le «taux de progression des fondamentaux de Ballplayer» a été amélioré.

Fondamentalement, cette mise à jour corrigera également un problème où la progression du programme Archetype n’est pas correctement attribuée, ce qui signifie que beaucoup avaient joué à des jeux sans en être récompensés. Bien que cela ne corrigera pas toutes les failles du nouveau format – l’interface utilisateur pourrait devoir être repensée afin de mieux montrer quels sont vos objectifs et les progrès que vous faites en leur sein – cela devrait au moins accélérer le progression glaciaire.

Le correctif corrigera également un grand nombre d’autres bogues de gameplay, tout en implémentant certaines fonctionnalités demandées, comme la possibilité de mieux organiser et trier les stades créés. Les serveurs se sont également beaucoup améliorés au cours des derniers jours, il semble donc que l’équipe soit sur la bonne voie maintenant. De nouveaux contenus sortent régulièrement dans Diamond Dynasty, avec le programme 2nd Inning pas trop loin. J’espère qu’il pourra tout nettoyer à temps pour le déploiement de cela.