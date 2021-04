MLB The Show 21 Dev répond à Road to the Show Criticism

MLB The Show 21 est, encore une fois, un vraiment bon jeu de sport – revue à venir – mais certains aspects ont suscité des critiques depuis sa sortie. Road to the Show, la campagne solo populaire de la série Rags-to-Rich, a été au cœur de la tempête – en particulier dans les communautés de passionnés, comme sur Reddit. Heureusement, l’équipe de Sony San Diego a suivi les retours et a promis des améliorations.

Voici le problème: le dernier jeu unifie la progression de votre joueur de balle entre le Road to the Show susmentionné et le mode de collecte de cartes Diamond Dynasty. Ceci, dans le concept, est cool car cela signifie que vous pouvez utiliser votre lecteur créé dans les deux modes et continuer à progresser. Malheureusement, il a introduit un certain nombre de problèmes non présents dans les versions précédentes.

Le principal d’entre eux est le fait que les progrès sont extrêmement lents, surtout si vous ne jouez qu’à Road to the Show. Ceci, selon Sony San Diego, sera amélioré dans un prochain patch: « Nous corrigeons un problème où les joueurs de balle ne progressent pas suffisamment depuis les choix d’entraînement Road to the Show et les gains de base dans une future mise à jour », un article de blog lit. Il continue que la société améliorera les éléments d’archétype dans Road to the Show.

Certains s’étaient plaints qu’ils avaient l’impression que la série les poussait vers les microtransactions – nous ne sommes pas d’accord, ce n’est certainement pas NBA 2K21 – mais Sony San Diego a souligné que ce n’est pas son objectif: «A Road to the Show player devraient avoir l’impression de pouvoir progresser librement en jouant à Road to the Show et uniquement Road to the Show. Toute participation à DD est purement facultative et à aucun moment quelqu’un ne devrait avoir le sentiment d’avoir besoin de monétiser pour progresser dans sa carrière Road to the Show. »

J’espère que c’est quelque chose qu’il pourra ranger rapidement, car la progression dans tout le jeu semble assez avare en général cette année, nous le pensons. Il n’y a aucune mention dans le billet de blog d’autres problèmes liés à Ballplayer – comme le fait que vous ne pouvez en avoir qu’un – mais il semble que le développeur ait les mains pleines avec cet ensemble de changements en premier.