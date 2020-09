MLB The Show 20 Patch 1.17: La dernière mise à jour ajoute plusieurs noms de joueurs

MLB The Show 20 Crédit: MLB The Show 20

Le dernier patch pour MLB The Show 20 est maintenant en ligne. En taille, il était assez petit (moins de 500 Mo), mais cela pourrait avoir un impact significatif sur les amateurs de présentation.

La mise à jour ajoute plus de 300 nouveaux noms de joueurs pour les commentaires play-by-play. Cela inclut les nouveaux joueurs qui ont été ajoutés via certaines des mises à jour les plus récentes de la liste.

Il y avait aussi quelques noms corrigés qui ont été prononcés incorrectement au départ.

Scout Scoops, qui a joué un rôle déterminant dans l’inclusion de Full Minors pour MLB The Show 20, a également ajouté ce tweet alors que lui et son équipe travailleront pour ajouter encore plus de profondeur à la représentation des ligues mineures.

Ridin publiera également les listes de dates limites commerciales en conjonction avec cette mise à jour liée à la présentation.

Les mises à jour de la liste et les créations fantastiques ont été un aspect encore plus important de l’attention de la communauté MLB The Show cette année. Avec la saison MLB réelle impactée par COVID-19 et la saison régulière raccourcie à 60 matchs, Sony n’a pas été en mesure de proposer une expérience de mise en miroir.Les fans de The Show ont donc dû se plonger dans leurs propres mondes fantastiques, en plus de Diamond Dynasty, pour obtenir leur dose de baseball.

Grâce aux options de partage de liste et de joueurs et au mode collecteur du jeu MLB, The Show en a assez sous le capot pour survivre à une étrange saison 2020.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂