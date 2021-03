Mitt Romney reçoit le prix Profile in Courage pour le vote de destitution 2020

Le sénateur Mitt Romney de l’Utah reçoit le prix Profile in Courage pour avoir été le seul républicain à voter pour condamner l’ancien président Donald Trump lors de son premier procès en destitution en 2020.

Avec cette décision, Romney est devenu le premier sénateur de l’histoire des États-Unis à voter pour condamner un président de son même parti, ce qui lui a valu le prix créé par la famille de l’ancien président John F. Kennedy et décerné à des personnalités publiques qui risquent leur carrière en adoptant l’impopulaire. positions pour le plus grand bien.

« Je dors bien parce que je sais que j’ai fait ce que ma conscience m’a dit être la bonne chose à faire », a déclaré le sénateur Romney à Peter Alexander de NBC à propos de son vote pour condamner Trump lors de son premier procès en destitution en 2020. Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

« Je suis très reconnaissant pour cet honneur, mais j’en suis également ému », a déclaré le sénateur, 74 ans, au correspondant en chef de NBC News à la Maison Blanche, Peter Alexander, dans une interview exclusive de 45secondes.fr vendredi.

À la suite du procès de destitution de 2020, provoqué par les relations de Trump avec l’Ukraine, Romney a été largement critiqué par les partisans de l’ancien président et d’autres au sein de son propre parti.

« Eh bien, pas de question, il y a quelques personnes qui ne sont pas satisfaites de moi », a-t-il déclaré. « Je comprends que c’est la nature du travail que j’ai. »

Lorsqu’on lui a demandé si son vote en valait la peine, Romney a répondu: « Absolument. Je veux dire, je dors bien parce que je sais que j’ai fait ce que ma conscience m’a dit était la bonne chose à faire. »

La fille de JFK, l’ancienne ambassadrice Caroline Kennedy, a déclaré à Alexander que Romney avait été choisi parce que ses actions rappelaient les législateurs mis en évidence dans le livre de son père, «Profiles in Courage».

« Il était prêt à risquer sa carrière et sa popularité au sein de son propre parti pour faire ce qui est juste pour notre pays et suivre sa conscience, sa Constitution et ses votes de destitution », a-t-elle déclaré. « Je pense que son courage est un exemple pour nous tous. »

Romney a déclaré qu’il avait finalement décidé de voter pour condamner Trump en raison du serment que lui et ses collègues du Congrès avaient prêté au début du procès de destitution, qui s’est soldé par un acquittement.

« Nous avons juré, sous Dieu, que nous appliquerions une justice impartiale. J’ai pris cela très, très au sérieux », a-t-il déclaré à Alexander. « J’ai écouté les différents témoignages qui ont été fournis, je l’ai examiné avec une certaine profondeur … et j’ai estimé que c’était une violation suffisamment grave de son serment d’office pour exiger un verdict de culpabilité. »

Caroline Kennedy, 63 ans, a fait remarquer que c’était un autre acte de bravoure pour le sénateur, même d’accepter le prix.

« Tout le monde n’a pas le courage d’accepter ce prix, mais nous sommes reconnaissants au sénateur, et en tant que comité, nous devons être courageux pour l’appeler comme nous le voyons », a-t-elle expliqué. « Certainement l’exemple du sénateur Romney s’est démarqué de l’ensemble du comité. »

Son fils, Jack Schlossberg, 28 ans, a ajouté qu’il pense que les actions de Romney montrent «que le courage, la foi et l’intégrité ne sont pas dépassés et que la politique peut encore être une noble profession».

« C’est pourquoi nous honorons les profils avec courage et les célébrons, car ils nous inspirent tous à être meilleurs », a-t-il ajouté.

Romney a également noté qu’il y avait «une certaine ironie» dans sa réception du prix, non pas à cause de ses propres «échecs personnels de temps en temps», a-t-il dit, mais parce qu’il s’était auparavant présenté aux élections contre un Kennedy, le jeune frère de JFK, Ted.

«Nous sommes devenus de très bons amis au fil du temps et avons en fait collaboré ensemble à un projet de loi visant à fournir des soins de santé à tous les citoyens de notre État», a déclaré Romney, faisant référence à la loi sur la réforme des soins de santé qu’il a promulguée en 2006 en tant que gouverneur de Massachusetts.

Ce type de bipartisme est ce dont Romney pense que le pays a besoin en ce moment, a-t-il ajouté.

« Je pense qu’un terrain d’entente est le meilleur moyen d’unifier le pays. Je crains que si le président de l’un ou l’autre parti ne se contente de suivre les demandes de l’aile la plus agressive de son parti, vous pourriez avoir cette aile satisfaite, mais la nation plus divisé. Vous devez trouver un terrain d’entente et travailler avec les gens des deux partis et obtenir des réponses aux problèmes qui sont bipartis. «