Mission Impossible 7 Train Crash Stunt Leaks dans le set vidéo

Après plusieurs interruptions de tournage en raison de tests Covid positifs sur le plateau, Mission : Impossible 7 Le tournage est presque terminé, mais pas avant d’avoir vu l’un des grands décors d’action du film filmé après l’arrivée en ligne d’une vidéo d’une locomotive à vapeur dévalant d’un pont tout en étant flanquée d’un hélicoptère de production. La vidéo a été enregistrée sur l’un des nombreux décors qui ont été construits et utilisés au Royaume-Uni pour le tournage du film, qui comprenait le mois dernier des sites dans le nord-est où Harrison Ford a été vu une semaine plus tard alors qu’il commençait à travailler sur Indiana Jones 5.

À partir d’un décor et d’un événement qui auraient pris des mois à se mettre en place, les habitants du Derbyshire, en Angleterre, ont pu filmer les derniers instants d’une locomotive spécialement conçue alors qu’elle filait le long d’un morceau de voie qui s’est brusquement interrompu au-dessus d’une carrière. Le train a volé dans les airs avant de s’écraser sur le sol de la carrière dans une scène qui sera sans aucun doute couverte d’incendies et d’explosions en post-production. Les hélicoptères ont filmé la cascade d’en haut, tandis que davantage de caméras devraient avoir capturé l’action depuis le sol, car ce n’est pas le genre de chose que vous pouvez faire deux fois dans un film.

Selon les rapports de la BBC, le leader du film, Tom Cruise, était sur le plateau pour assister directement au carnage, bien qu’il ait été assez insaisissable pendant le tournage, mais ce n’est pas la première action de train à voir de la Mission Impossible 7 ensemble. Auparavant, des clips mettant en vedette Tom Cruise se battant au corps à corps avec l’acteur Esai Morales avaient été divulgués sur l’un des décors. On a demandé au réalisateur du film Christopher McQuarrie ce qu’il pensait des fuites et de leur potentiel de gâcher certains des secrets du film, ce à quoi il a répondu : « Est-ce qu’ils ont bien épelé mon nom ? »

Un certain nombre de plans fixes ont également été diffusés mettant en vedette la locomotive à vapeur très importante, ainsi que des tirs ayant eu lieu sur un tronçon de voie ferrée dans le nord-est le mois dernier, suggérant que la séquence va être l’une des plus grandes et dominantes. événements du film. Cela montre également qu’avec un train réel – même s’il aurait été fait de bois – étant détruit de manière si épique, McQuarrie tire le meilleur parti des effets pratiques pour le film plutôt que de se fier à CGI. C’est quelque chose dont Cruise a récemment discuté dans une interview avec Empire.

Dans cette interview, il a déclaré: « C’est un film pratique. Vous devez penser aux plates-formes qui sont nécessaires pour être construites. Comment les faire construire? Nous avons dû trouver comment ouvrir des magasins en toute sécurité. Comment pouvons-nous ADR les acteurs ? »

Dans l’ensemble, on dirait Mission impossible 7 coche toutes les bonnes cases pour assurer un autre succès retentissant, mais nous devrons attendre le 27 mai 2022 pour savoir comment tout cela se déroule à l’écran.

