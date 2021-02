Mission: Impossible 7 Le premier regard a Tom Cruise en fuite

Pour commencer la journée, Mission: impossible 7 Le réalisateur Christopher McQuarrie a partagé une nouvelle image de la suite de l’action à venir, et la vedette principale Tom Cruise participe à nouveau à son passe-temps préféré, courant pour la vie. Bien que l’image ne révèle rien, c’est un aperçu assez sombre de la prochaine mission secrète de Cruise, et vraisemblablement presque impossible.

Tom Cruise est devenu bien connu pour son affinité pour le sprint au nom du divertissement cinématographique, sa technique de course dramatique étant maintenant devenue l’un de ses incontournables. Le leader hollywoodien est souvent capable de dépeindre plus d’émotion en utilisant ses bras et ses jambes agités que la plupart des acteurs avec leurs visages, ses membres coupant l’air comme un couteau chaud dans le beurre alors qu’il court pour sauver le monde une fois de plus. Le Mission impossible La franchise en particulier a présenté un grand nombre de courses de Tom Cruise, et il est prometteur de voir que le septième épisode à venir poursuivra la tendance qui plaira aux fans.

Les détails de l’intrigue restent aussi secrets que l’une des missions titulaires de la franchise, mais Mission: impossible 7 reprendra probablement après 2018 Mission: Impossible – Fallout, qui a vu l’héroïque Ethan Hunt de Cruise entreprendre d’arrêter un groupe de terroristes et de faire exploser trois attaques nucléaires simultanées sur différentes villes. Écrit, produit et réalisé par Christopher McQuarrie, Tomber avec Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, qui reprendront tous leurs rôles pour Mission: impossible 7.

La suite voit également Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales, rejoindre le casting, avec Henry Czerny reprenant son rôle d’Eugene Kittridge, l’ancien directeur du FMI vu pour la dernière fois dans le premier. Mission impossible film.

Le retour de Czerny et l’implication de Vanessa Kirby dans le rôle d’Alanna Mitsopolis, un marchand d’armes du marché noir également connu sous le nom de White Widow et fille de « Max », Mission impossible, suggèrent fortement que Mission: impossible 7 sera lié au film original d’une manière ou d’une autre, avec le réalisateur Christopher McQuarrie après avoir taquiné dans le passé que cette suite et Mission: impossible 8 seront les dernières parties de l’histoire d’Ethan Hunt.

Bien sûr, ce ne serait pas un Mission impossible film sans Cruise se soumettant à une série de cascades angoissantes et défiant la mort, avec la co-vedette de Cruise, Simon Pegg, révélant récemment sa terreur en regardant l’acteur mettre sa vie en danger. « Quand tu regardes le film et que tu vois [Tom] faites les cascades, et c’est mordant et il y a un réel sentiment de véritable danger et vous savez que c’est lui », a-t-il dit.« Mais vous savez qu’il a survécu parce qu’il était sur Good Morning America ce matin-là et il a fait un peu de presse . Quand on le regarde faire ça, on ne sait pas s’il va survivre. Alors il fait du vélo sur une falaise, et tout le monde attend juste, « Bon auvent, bon auvent, n’importe qui? » C’est terrifiant. «

Mission: impossible 7 devrait sortir en salles le 19 novembre 2021 par Paramount Pictures, suivi d’une sortie en streaming sur Paramount + 45 jours plus tard. Le plan était de filmer un direct à la fois 7 et 8, mais ces plans ont maintenant changé en raison des retards causés par la situation mondiale actuelle. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Christopher McQuarrie.

