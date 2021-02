Mission: Impossible 7 et A Quiet Place 2 arriveront à Paramount + 45 jours après les théâtres

Les circonstances mondiales actuelles ont vu de nombreux changements apportés aux dates de sortie et aux calendriers de certaines des plus grandes sorties d’Hollywood, et cette tendance se poursuit avec l’annonce que les goûts de Mission: impossible 7, Un endroit tranquille, partie II et d’autres projets à venir de Paramount Pictures seront disponibles pour être visionnés à la maison beaucoup plus tôt que prévu. Alors que les films feront toujours leurs débuts dans les salles comme prévu, respectivement le 19 novembre et le 17 septembre, la fenêtre de sortie entre la sortie en salle et la disponibilité de la diffusion en continu va considérablement diminuer à 45 jours, date à laquelle ils seront ensuite diffusés sur le nouveau service de diffusion en continu Paramount +.

L’annonce a été faite lors de la journée des investisseurs de ViacomCBS qui a eu lieu plus tôt cette semaine, la présentation étant préparée pour créer un battage médiatique autour de Paramount +. Ce qui semble avoir été réalisé. Paramount + sera en concurrence avec un assaut d’anciennes et de nouvelles plates-formes de streaming telles que Netflix, HBO Max, Hulu, Disney + et Apple TV +, avec le changement rapide entre la sortie en salles et en streaming destiné sans aucun doute à rivaliser avec les goûts de Warner Bros. a pris la décision controversée de tout publier sur l’ardoise 2021 aux deux simultanément.

Bien que les détails de l’intrigue restent rares, Mission: impossible 7 reprendra probablement après la dernière entrée dans la série d’action de longue durée, Mission: Impossible – Fallout. La suite réunira le réalisateur et scénariste Christopher McQuarrie avec Tomber met en vedette Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Sean Harris, tout en ajoutant Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales à la liste. Tournage sur Mission: impossible 7 est actuellement en cours au Royaume-Uni, avec McQuarrie sur le point de présenter les deux écrans Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8, qui devraient tous deux être les dernières parties de l’histoire d’Ethan Hunt, McQuarrie taquinant les liens avec le film original qui a tout déclenché.

Au départ, le plan était de tirer Mission: impossible 7 et {{11} dos à dos, cependant, sans aucun doute au grand dam de Tom Cruise, cela ne se produit plus en raison du calendrier de sortie en constante évolution de Paramount Pictures et des engagements du A-lister à Top Gun: Maverick.

Pour ce qui est de Un endroit calme 2, le public attend depuis un certain temps la suite de la brillante horreur de John Krasinski en 2018, le film devant initialement être diffusé sur les écrans en mars 2020. La suite très attendue reprend à la suite des événements mortels à leur domicile, comme Abbott la famille décide qu’elle doit maintenant s’aventurer dans le monde extérieur et affronter les terreurs qui s’y cachent, alors qu’elle poursuit son combat pour survivre en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Un endroit tranquille, partie II est à nouveau écrit et réalisé par John Krasinski et met en vedette Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe, reprenant leurs rôles du premier film. Cillian Murphy et Djimon Hounsou ont également rejoint le casting, Krasinski reprenant son rôle du premier film dans des séquences de flashback nouvellement filmées.

Un endroit tranquille, partie II est prévue pour la sortie en salles le 17 septembre, avec Mission: impossible 7 explosant sur les écrans le 19 novembre avec les deux films à venir à Paramount + 45 jours plus tard. Cela nous vient grâce à Deadline.

