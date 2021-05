Mission emblématique: une cascade impossible n’a presque pas eu lieu parce que Tom Cruise a continué à se faire frapper au visage

La franchise Mission: Impossible est devenue synonyme des cascades ébouriffantes et défiant la mort de Tom Cruise, toutes tournées sans l’aide de CGI ou d’écrans verts. La première, et peut-être la plus emblématique de ces cascades, a eu lieu dès le premier Mission impossible film, où Ethan Hunt, joué par Cruise, doit se suspendre à un fil et se balancer dans une pièce fortement protégée tout en évitant d’atterrir sur le sol sensible à la pression. Au cours d’une interview célébrant le 25e anniversaire du film, Cruise a révélé à quel point la scène était délicate à réaliser, provoquant plusieurs coups au visage de l’acteur.

« Quand vous regardez cette photo, je passe de l’ordinateur au sol et je me souviens que nous manquions de temps et je suis descendu au sol, et je n’arrêtais pas de me frapper le visage et la prise n’a pas fonctionné. Et nous manquions de temps – nous avions beaucoup à faire. Alors je suis allé voir les cascadeurs et j’ai dit: « Donnez-moi des pièces. » Vous savez, ici en Angleterre, ils ont des pièces en livres, alors j’ai mis la livre. pièces de monnaie dedans et je me suis accroché aux câbles pour voir si j’étais au niveau. Et je devais le faire, vous savez, alors j’ai dit d’accord, j’ai dit, [director] Brian [De Palma] C’était comme: «Un de plus et je vais y couper et le faire», et j’ai dit: «Je peux le faire», vous savez. C’était aussi très physique, comme faire de la tension, je le fais. «

Alors qu’aujourd’hui, il est considéré comme acquis que Cruise effectuerait toutes ses propres cascades pour un Mission impossible film, peu importe la durée ou la complexité du processus, à l’époque, il était considéré comme très inhabituel pour un acteur principal d’aller à de telles longueurs pour une scène d’action au lieu de s’appuyer sur un doublé ou des astuces de montage. Selon Cruise, c’est cette dernière prise de la scène suspendue au fil de fer qui est finalement devenue ce que nous voyons dans le film.

« Alors je suis descendu, en commençant par l’ordinateur, je suis descendu jusqu’au bout – un bel ensemble, comme De Palma, a un goût incroyable – je suis tombé sur le sol et je n’ai pas touché, et je me souviens que j’étais là, je était comme, Oh, mon Dieu, je n’ai pas touché. Et je le tenais, le tenais, le tenais, le tenais. Et je transpire et je transpire et puis, il continue juste de rouler. Je me rends juste compte , Brian est comme, il le fait, il est comme, il le travaille. C’est comme nous l’avons fait, nous l’avons fait, nous l’avons fait, je suis comme, je ne vais pas m’arrêter. Et je l’entends juste appareil photo et je pourrais – il a un rire très distinct – et très, vous savez, quand il rit ça me fait rire et il juste, je pourrais juste l’entendre commencer à hurler et il dit « Très bien … coupé. »

La scène a finalement fonctionné, tout comme l’ensemble de Mission impossible, lance l’une des franchises hollywoodiennes les plus lucratives de tous les temps, avec le septième volet de la série qui devrait arriver dans les salles l’année prochaine. Réalisé par Christopher McQuarrie, Mission: impossible 7 étoiles Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Shea Whigham. Le film arrive en salles le 27 mai 2022

Sujets: Mission Impossible