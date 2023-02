Misha Green de Lovecraft Country fait ses débuts en tant que réalisatrice dans le thriller à venir, Sunflower

Même si Micha Vert est surtout connue pour sa série d’horreur surnaturelle Pays de Lovecraft, elle est une puissance dans le secteur de la télévision depuis plus d’une décennie. Au départ, Green a fait ses débuts en tant que rédactrice sur plusieurs séries importantes, telles que Fils de l’anarchie et Héros, avant sa transition vers le showrunning avec le drame de la période à succès WGN Clandestinement. Son évolution en tant que réalisatrice-scénariste se poursuit avec son prochain projet Tournesol. Le thriller plein de suspense marque les débuts de Green en tant que réalisateur et, selon Deadline, son collaborateur fréquent Jurnee Smollett est à bord pour jouer dans le film.





Tournesol est actuellement en développement pour Lionsgate basé sur un scénario écrit pour la première fois par Green en 2008. Le film tourne autour de deux femmes qui luttent pour échapper à un professeur d’université dérangé qui les retient en otage dans une ferme de tournesol isolée. En plus d’être réalisateur et scénariste de TournesolGreen produit le film aux côtés de Craig J. Flores et de sa bannière Bread and Circuses Entertainment.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tournesol est le troisième projet de Green et Smollett ensemble. La chimie naturelle du duo devrait se traduire à nouveau à l’écran dans le thriller à venir. Ils ont fait leurs preuves dans la réalisation de projets réussis qui transcendent leur genre, devenant un signe avant-coureur de l’innovation et un exemple d’examen culturel et sociétal. Clandestinement a reçu d’immenses éloges pour sa narration – un récit d’esclave qui brise le moule du genre dans sa réimagination – et ses performances de casting. HBO Pays de Lovecraft a également reçu un statut acclamatoire, ce qui a valu à la série plus d’une poignée de nominations dans le circuit des récompenses 2021 – dont 18 nominations aux Emmy Awards – et une base de fans fidèles espérant toujours recevoir les saisons suivantes déjà prévues de Lovecraft Country.

Le président du Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, a exprimé l’enthousiasme du studio d’avoir à bord Green et Smollett pour Tournesol dans une déclaration récente.

« Tout le monde dans notre studio a été complètement attiré par la façon dont Misha, Jurnee et l’équipe de » Lovecraft Country « ont travaillé avec tant de confiance pour créer une série de genre convaincante – puis ont subverti le genre et l’ont réinventé à travers un nouvel objectif. C’est l’opportunité avec Sunflower. Le scénario est unique, passionnant et carrément effrayant. Ça va faire un sacré film. »

Le studio vise à commencer la production cet été prochain. D’autres détails sur le casting et l’intrigue sont à venir dans les mois à venir.





Le tournesol a été plus d’une décennie dans la fabrication

Porte des Lions

Chez Misha Green très vénéré Tournesol a réalisé The Black List en 2008 et est rapidement devenu un scénario recherché pour le développement. Après que les premières rumeurs selon lesquelles Wes Craven ait récupéré le thriller en 2010 aient été étouffées, il a été annoncé que Ben Stiller était à bord pour produire le projet avec Stuart Cornfield. La paire devait produire Tournesol par le biais de leur société Red Hour Productions pour 20th Century Fox en 2012. Malheureusement, le projet a échoué, mais son talent d’écrivain était indéniable, ce qui l’a aidée à décrocher des postes de rédactrice sur diverses séries au début des années 2010. Après plusieurs faux départs, Green a enfin l’opportunité de donner vie à son scénario, qui a contribué à propulser sa carrière dans l’industrie.

Green a parlé du moment de la boucle complète avec Deadline dans une déclaration récente.

« Sunflower a été le premier scénario que j’ai vendu quand j’ai atterri à Hollywood, et avoir maintenant l’opportunité d’en faire ma première sortie en tant que réalisateur, c’est comme du kismet. Je n’aurais pas pu espérer de meilleurs partenaires et collaborateurs que Nathan, l’équipe de Lionsgate, Craig et Jurnee pour m’aider à le diriger vers le grand écran.

La première incursion de Green dans les longs métrages sera le drame d’action à venir, La mère. Elle a co-écrit le scénario aux côtés d’Andrea Berloff et Peter Craig, et le film devrait sortir sur Netflix le 12 mai.