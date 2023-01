Misha Collins révèle un aperçu de la transformation à deux visages dans la vidéo Gotham Knights BTS

Misha Collins sera bientôt vu jouer le rôle de l’un des adversaires les plus connus de Batman dans la prochaine série CW Chevaliers de Gotham, et avant l’arrivée de la série, les fans peuvent avoir un aperçu de son arrivée. Auparavant, il a été annoncé que le Surnaturel La star jouerait Harvey Dent, et un bon aperçu de lui dans ce rôle a été dévoilé dans une bande-annonce officielle. Mais la bande-annonce n’a pas révélé Dent tel qu’il apparaît après avoir subi une immense défiguration faciale qui le fait devenir le méchant Two-Face.





Chevaliers de Gotham n’est pas prévu pour la première avant mars, mais au début de la nouvelle année, Collins a partagé une vidéo sur Instagram des coulisses de la série. La séquence est un aperçu de ce à quoi il ressemblera en tant que Two-Face, l’équipe de maquillage appliquant des prothèses faciales à l’acteur. Bien sûr, la vidéo ne révèle pas à quoi il ressemble en tant que Two-Face une fois le processus terminé, mais elle met en évidence le temps qu’il doit passer dans la chaise de maquillage pour que sa transformation soit complète.

Le tweet se lit comme suit : « De sous les couches de cette année décroissante, j’émergerai transformé en 2023… »

Bien que cela suggère que nous verrons Two-Face apparaître d’une manière ou d’une autre dans Chevaliers de Gotham, les fans ne devraient pas s’attendre à voir Harvey Dent devenir tout de suite son vilain alter-ego. Collins avait précédemment déclaré qu’il passerait « toute la première année » en tant que Harvey avant de devenir Two-Face. Il a également parlé de la relation de son personnage avec Turner Hayes.

« Je joue Harvey Dent qui est le DA de Gotham et il se trouve que j’ai aussi été ami avec Bruce Wayne », a-t-il déclaré dans une interview à TVLine. « Je connaissais très bien ce jeune homme en grandissant, n’est-ce pas ? Turner Hayes était presque comme un neveu adoptif pour moi, alors quand les preuves s’accumulent contre lui, je ne veux pas que ce soit vrai. Mais cela s’accumule de manière assez convaincante. . »





Gotham Knights imagine un Gotham criminel sans Batman

La série est créée par James Stoteraux, Natalie Abrams et Chad Fiveash. Il se déroule dans une version de Gotham City dans laquelle Bruce Wayne / Batman est décédé, à la suite du fils adoptif de Bruce, Turner Hayes (Oscar Morgan), alors qu’il forme une alliance improbable avec les enfants de certains des ennemis de Batman alors qu’ils sont tous accusés à tort de meurtre. Outre Morgan, la série met également en vedette Navia Robinson, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Anna Lore, Rahart Adams et Misha Collins.

Chevaliers de Gotham sera diffusé sur la CW le 14 mars 2023.