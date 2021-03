Mises à jour Apple: nouvelles versions d’iOS, watchOS et macOS sont publiées

Apple a publié lundi soir diverses mises à jour logicielles pour ses principaux systèmes d’exploitation. En plus d’iOS, d’iPadOS et de watchOS, macOS a également fait l’objet d’une mise à jour.

iOS 14.4.1 et iPadOS 14.4.1

iOS et iPadOS ont toujours été mis à jour au fur et à mesure depuis l’introduction de la version tablette dédiée, cette fois aussi. IOS 14.4.1 est une mise à jour de sécurité insérée sans nouvelles fonctionnalités. La mise à jour est disponible pour iPhone 6s et versions ultérieures, iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad mini 4 et versions ultérieures et iPod touch (7e génération). Selon Apple, une vulnérabilité dans WebKit qui pourrait être utilisée pour exécuter du code malveillant est en cours de correction. Le fabricant mentionne également des améliorations de performances et de stabilité non spécifiées dans le journal des modifications.

watchOS 7.3.2

Le système d’exploitation de l’Apple Watch a également reçu une mise à jour lundi soir. Comme iOS 14.4.1, watchOS 7.3.2 corrige une faille de sécurité dans le WebKit qui pourrait être utilisée pour exécuter du code malveillant. La mise à jour du logiciel n’apporte aucune nouvelle fonction pour la Smartwatch.

macOS Big Sur 11.2.3

Enfin, le système d’exploitation Mac d’Apple macOS BigSur a reçu une mise à jour vers la version 11.2.3. La mise à jour est assez volumineuse à 2,44 Go et comble les mêmes failles de sécurité que les nouvelles versions d’iOS, iPadOS et watchOS.

Toutes les mises à jour peuvent être téléchargées en direct comme d’habitude. Avec iOS / iPadOS, vous pouvez également utiliser iTunes pour la mise à jour et connecter votre appareil à l’ordinateur.