Mise à jour: Nouvelle version Xbox – Les mercenaires Mechwarrior 5 arriveront sur Xbox Series One et X / S 2021

Mechwarrior 5 Mercenaires a parcouru un long chemin, un jeu solo lancé il y a environ un an en exclusivité sur Epic Games.

De plus, la version Steam devait sortir le 10 décembre, exactement un an après le lancement original avec le DLC « Heroes of the Inner Sphere », mais deux dernières semaines, les développeurs de Piranha Games ont publié une annonce spéciale sur un éventuel retard pour les deux. DLC jusqu’au printemps 2021.

Une raison importante était due à la date de lancement reportée de Cyberpunk 2077. Cependant, l’équipe prévoit d’améliorer la qualité du DLC et de publier simultanément une version console pour Microsoft (X-box) au printemps prochain.

Voici un extrait de Mechwarrior Page Officielle:

Après beaucoup de réflexion et de débats, nous avons décidé que déplacer la date de sortie de MechWarrior 5 Mercenaries DLC Heroes of the Inner Sphere au printemps 2021 est le bon choix. Cela nous permettra de réaliser ce rêve et plus encore. Nous sommes ravis et fiers d’annoncer que maintenant, en plus de jouer à MechWarrior 5 Mercenaries sur PC, il sera également disponible sur le Xbox Série X | S et Xbox One. Ce sera le premier titre de MechWarrior sur une console depuis MechAssault 2 de 2004, et à notre avis, la première véritable expérience de MechWarrior sur une console.

Parallèlement à la sortie de la Xbox, ce retard nous offrira des opportunités supplémentaires qui profiteront au jeu, ainsi qu’à la communauté MechWarrior dans son ensemble. Tout d’abord, la sortie combinée sur les consoles Steam, GoG, EGS, Microsoft Store et Xbox nous offrira plus de visibilité et une portée plus large que jamais. Nous capitaliserons sur cette exposition accrue avec notre plus grande initiative de marketing à ce jour, apportant autant de nouveaux yeux que possible à la franchise MechWarrior. Cela nous donnera plus de temps pour ajouter des améliorations et des fonctionnalités de qualité de vie au jeu de base, y compris l’IA, l’interface utilisateur, l’art, la personnalisation et le contenu. Nous continuerons d’ajuster la campagne solo et les nouveaux modes de carrière, faisant de la gestion de votre unité de mercenaire l’expérience la plus enrichissante possible.