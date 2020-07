Mise à jour de Call of Duty Modern Warfare : Nouvelles notes de patch avant la sortie de la saison 5 de Warzone

MISE À JOUR : La nouvelle mise à jour de Call of Duty Modern Warfare est désormais disponible en téléchargement sur PS4, Xbox One et PC. Et comme indiqué dans les notes de mise à jour officielles, quelques changements ont été apportés à MW multiplayer et COD Warzone.

Un ou deux autres patchs plus petits pourraient être publiés cette semaine, mais il semble que cela pourrait être l’une des dernières mises à jour importantes avant l’arrivée de la saison 5 de Call of Duty début août. Les notes de patchs de la playlist se trouvent ci-dessous, avec l’aimable autorisation d’Infinity Ward.

Patch Modern Warfare

Gunfight (pas de Blueprints)

Gunfight 3v3 – Couteaux uniquement

Zone de domination et de largage de Deathmatch

Expédition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Shoot House 24/7

Patch Warzone

Suppression des quads de pillage

Ajoute Pillage : Blood Money Trios

Activision a lentement apporté de grands changements à COD Warzone, qui devrait inclure un nouveau train traversant la carte. Et avec la date de sortie de la saison 5 de Call of Duty qui devrait tomber le mercredi 5 août 2020, cette semaine verra probablement les dernières mises à jour de la saison 4.

Les patchs de Modern Warfare arrivent régulièrement, et une nouvelle mise à jour de la playlist débarque cette semaine. Et comme elle est si proche du lancement d’une nouvelle saison et d’un nouveau Battle Pass, le patch Call of Duty Warzone de cette semaine ne contient pas beaucoup de nouveau contenu.

Les développeurs d’Infinity Ward pourraient choisir de lancer des corrections de bogues indispensables en même temps qu’un rafraîchissement de la liste de lecture actuelle.

Il pourrait donc y avoir encore des changements intéressants, même une semaine avant le début de la saison 5 de Warzone. Pour l’instant, nous savons que Modern Warfare et COD Warzone verront le retour de quelques modes et variantes de playlists différents.

Sur la base des précédentes versions, nous nous attendons à ce que la prochaine mise à jour de Call of Duty Modern Warfare soit publiée le mardi 28 juillet, soit 24 heures plus tard.

Cela signifie que l’un des derniers patchs de la saison 4 de Warzone pourrait être disponible au téléchargement vers 18 heures, le 28 juillet.

Certaines choses sont sauvegardées pour le week-end, Activision déployant un nouvel événement XP “triple feed”, pour aider les fans de Call of Duty à compléter leurs Battle Passes.

Cela signifie une progression par niveaux du système Double XP, Double Weapon XP et Double Battle Pass pour tous, ainsi que le retour de Shoot House 24/7, Shipment 24/7, Deathmatch Domination + Drop Zone, et Juggernaut Royale Quads dans Warzone.

Les playlists de Modern Warfare seront en ligne pendant la semaine, tandis que l’événement XP et le mode Juggernaut seront en ligne ce week-end.

En attendant, il semble que les développeurs d’Infinity Ward travaillent sur de grands changements de cartes pour Verdasnk, ce qui, espérons-le, va un peu secouer les choses.

La source des nouvelles informations concernant la saison 5 de Call of Duty est le streamer NICKMERCS, qui a révélé certaines des premières images de la prochaine mise à jour.

Le court clip comportait également un klaxon de train, ce qui suggère fortement que ces voies réalignées seront bientôt mises à l’épreuve.

Un train de butin fonçant sur la carte de Verdansk aiderait à pimenter les choses, mais ce n’est peut-être pas le changement le plus important qui se produira dans le jeu.

Cette semaine, Tyler’ TeePee’ Polchow a partagé d’autres images de COD Warzone avec le streamer Twitch, et a dévoilé une nouvelle carte. Les images, qui semblent avoir été tournées dans le stade de football de Verdansk, montrent une vaste explosion.

Et si les indices s’avèrent corrects, cela pourrait signifier que le stade est sur le point de changer de manière importante. Selon la cause de l’explosion, la zone entourant le stade pourrait devenir une nouvelle zone de danger.

Une autre théorie est que le Stade sera ouvert par l’explosion, ce qui laissera différentes façons d’entrer dans la nouvelle zone.