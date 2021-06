Mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla prévue pour le salon E3 d’Ubisoft

Ubisoft prévoit de devenir grand à l’E3 cette année, avec son événement Ubisoft Forward qui nous donnera un bon aperçu des prochains titres Far Cry 6 et Rainbow Six: Extraction. Mais il ne s’agit pas seulement de nouveaux jeux pour l’éditeur français – il s’agit également de mises à jour prometteuses sur divers titres « live », dont Assassin’s Creed Valhalla.

Le RPG en monde ouvert fera partie du spectacle principal d’Ubisoft, il est donc juste de supposer qu’il y aura des nouvelles raisonnablement importantes. Nous savons déjà que la deuxième extension du jeu, The Siege of Paris, devrait sortir cet été, donc une bande-annonce et une date confirmée pourraient bien être sur les cartes.

Les détails sur les mises à jour gratuites sont également une possibilité, et bien que peu probable, nous n’exclurions pas une allumette pour la troisième extension de longue date de Valhalla – en supposant que cela se produise vraiment. Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs que les fans de Valhalla auront quelque chose à dire.

Jouez-vous toujours à Assassin’s Creed Valhalla ? Commencez à planifier votre siège de Paris dans la section commentaires ci-dessous.