Mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla en février: premier aperçu du nouveau mode de jeu

Avec le début de la Julfests dans Assassin’s Creed Valhalla et les informations publiées à ce sujet, Ubisoft a profité de l’heure et des premières informations sur le Mise à jour de février divulgué. Il devrait même contenir un nouveau mode de jeu qui prend le nom Raid sur la rivière portant.

Assassin’s Creed Valhalla: mise à jour de février avec River Raid

Ubisoft a dans sa Plan de lancement post à AC Valhalla a déjà annoncé que je Trois mois d’intervalle toujours le nouveau DLC pour le RPG Viking doit être publié.

dans le Février 2021 le prochain patch majeur devrait donc apparaître, qui apportera le nouveau contenu suivant:

Nouvelles compétences

Nouvel équipement

Nouveau bâtiment de règlement: Salle Jomsviking

Nouveau mode de jeu: Raid sur la rivière

Trois nouvelles cartes

Que comprend le mode River Raid? Avec le nouveau mode, vous ferez apparemment un raid sur trois nouvelles cartes afin de pouvoir trouver les nouveaux objets tels que l’armure, les armes, l’argent, les runes et les nouveaux livres de connaissances. Les nouvelles cartes peuvent être jouées plusieurs fois.

En plus, tu peux Hraefnathorp après la nouvelle mise à jour du Salle Jomsviking pour élargir votre établissement et plus Joms Vikings recruter pour vous rejoindre sur les raids fluviaux. Si vous voulez savoir dans quelle mesure votre colonie dans « Assassin’s Creed Valhalla » peut être étendue jusqu’à présent, jetez un œil ici:

Des informations plus détaillées sur la prochaine grande mise à jour devraient suivre au début de la nouvelle année. Dès que le moment sera venu, nous vous en informerons!

