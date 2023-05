Misanthrope : Damián Szifrón brille avec son premier film en anglais

Fournisseur Cultura Sebastiane Ou Saint Jarman , Cinéaste Queer Et Martyr

Première étude, en français, consacrée au réalisateur anglais queer, Derek Jarman, à partir de son premier film Sebastiane (1976) dont le DVD accompagne le livre avec pour la première fois aussi des sous-titres français. À l'originalité du sujet, le martyre de saint Sébastien, le film ajoute celle d'avoir des dialogues en latin. L'auteur, partant de ce premier péplum homosexué, parcourt ici toute l'oeuvre de Jarman : de Sebastiane à Blue, son film testament sur le sida qui l'emporte en 1994.Cette étude est précédée d'une introduction abondante, signée par Yvan Quintin, sur l'un des plus célèbres saints de l'Église, dont l'image d'abord religieuse est devenue au cours des siècles sujet de prédilection des plus grands peintres ou sculpteurs, avec toute l'ambiguïté sensuelle que l'on sait, et à partir du 19° siècle icône gay. En annexe le lecteur trouvera le texte latin des dialogues et une traduction plus fidèle et plus explicite que celle des sous-titres, ainsi qu'une biographie, une filmographie de Derek Jarman et une bibliographie. Rappelons que le titre du film, retenu dans celui du livre, est la forme latine de l'apostrophe et signifie « Ô Sébastien ». Le film est donné dans son cadrage original et donc dans sa version non censurée.