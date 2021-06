Mini-revue: Earth Defence Force: World Brothers – EDF accessible brille dans une coopération super satisfaisante

Nous avons vu plusieurs jeux Earth Defence Force sur PS4, mais World Brothers n’est pas votre tarif normal. Offrant un spin-off familial avec des graphismes voxels, ce jeu de tir à la troisième personne nous emmène sur Square Earth, où nous trouvons ce monde brisé par les forces de Dark Tyrant alors que plusieurs vaisseaux-mères apparaissent, et c’est à nous de le restaurer. Avec des troupes isolées à travers le monde, vous devez sauver nos frères et sœurs EDF lors de missions pour les recruter.

World Brothers conserve la prémisse d’EDF : défendre la Terre contre les insectes géants. Travaillant avec des équipes de quatre, chaque unité possède des compétences spéciales ainsi qu’une capacité ultime, et à travers 60 missions, votre objectif est de tuer tous les ennemis. Bien que vous puissiez jouer en solo, la coopération en ligne (malheureusement, pas de jeu croisé) est l’endroit où EDF brille vraiment, et affronter des hordes est beaucoup plus divertissant avec trois autres joueurs, et un écran partagé local à deux joueurs est également disponible.

Entre faire exploser des environnements destructibles avec diverses armes à débloquer – allant des fusils d’assaut aux rayons laser – détruire les nids de frai, les hordes d’insectes et le boss étrange est absurdement satisfaisant. Chaque classe de soldat des entrées principales précédentes est présente, totalisant 100 caractères. Et tandis que les lignes vocales répétées sont devenues légèrement irritantes, il y en a pour tous les goûts.

Désormais, World Brothers est conçu comme une expérience accessible pour les jeunes joueurs, et avec cela, le combat semble légèrement basique. La difficulté est également réduite, mais les chercheurs de défi peuvent choisir des options plus difficiles. Il y a une aventure légère à l’intérieur et beaucoup d’humour autoréférentiel, comme des personnages jugeant si les patrons sont battables en fonction de la musique en cours de lecture.

En fin de compte, World Brothers est une bonne introduction pour les nouveaux arrivants qui plaira également aux fans de longue date. Ce n’est pas particulièrement profond et le jeu en solo peut sembler légèrement répétitif dans les relais plus longs, mais si vous rassemblez quelques amis, vous vous amuserez beaucoup avec ce spin-off coloré.