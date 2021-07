Mini Review : Winds & Leaves (PSVR) – Un rêve de sylviculteur en réalité virtuelle

Les jeux post-apocalyptiques sont à dix cents, mais vous n’en avez jamais joué un comme celui-ci. Dans Winds & Leaves, plutôt que de frapper ou de tirer pour vous mettre en sécurité, vous êtes chargé de replanter les forêts autrefois vibrantes d’un pays lointain. Pour ce faire, vous cueillez des fruits sur des arbres fraîchement cultivés, puis vous les remettez directement dans le sol. Et puis, avec un dispositif de manipulation du temps pour accélérer la croissance – ce qui permet des intervalles de temps époustouflants – vous élargissez la portée de votre feuillage. Cela vous protège des éléments lorsque vous essayez de redémarrer le monde et ajoute beaucoup de beauté aux environnements.

Mécaniquement, c’est assez simple, le gameplay réel ne s’étendant pas bien au-delà de la cueillette et de la plantation susmentionnées. Il y a quelques éléments de puzzle légers car vous devez trouver des moyens de faire pousser des arbres dans un sol avec des caractéristiques différentes. Si vous ne faites pas correspondre vos fruits à ces caractéristiques, les arbres se faneront et mourront. Pour ce faire, vous créez vos propres hybrides à partir des fruits que vous avez déjà récoltés, un accomplissement gratifiant lorsque vous réussissez. Malheureusement, chaque fruit n’a qu’un seul modèle, il est donc impossible de distinguer les variantes à vue. L’espace d’inventaire limité est peut-être plus troublant, car vous ne pouvez transporter que six variantes de fruits différentes à la fois. À la fin du jeu, il y a pas mal de variables à jongler, ce qui rend assez difficile de s’assurer que vous disposez du matériel approprié au bon moment.

La liste des problèmes du jeu en dehors de son inventaire est heureusement courte. Grimper aux arbres est janky, mais le système de locomotion de base – un mécanicien où vous montez des échasses faites à la main pour le PS Déplacer – est exquis, donc se déplacer est un jeu d’enfant. La plus grande préoccupation – quelque chose qui pourrait bien être résolu au moment où vous lirez ceci – réside dans le crash. La version préliminaire du jeu que nous avons examinée s’est écrasée un nombre ridicule de fois, et comme il s’agit d’une expérience de réalité virtuelle, elle est particulièrement perturbante.