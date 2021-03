Mini Review: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS5) – Toujours un skateboard génial avec une mise à niveau décente

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, au cas où vous ne le sauriez pas, est un excellent remake des deux premiers jeux de la série légendaire. Il a été lancé à l’origine l’année dernière sur PlayStation 4, et c’est une fantastique réinvention de ces classiques du skateboard. Bien que cela ait l’air génial sur l’ancien matériel, Activision a jugé bon de développer et de publier une version PS5, en tirant parti de toutes les nouvelles cloches et sifflets. Alors c’est comment?

Eh bien, tout d’abord, c’est toujours un jeu de sport arcadey craquant. Peu importe où vous y jouez, le remake revitalise la franchise phare en intégrant tous les ajustements de gameplay des versions suivantes, ce qui signifie qu’il se joue comme un rêve. Il y a un charme de la vieille école à tout cela; c’est tout un défi, et les objectifs de chaque niveau sont d’une simplicité rafraîchissante. Le titre ajoute également un contenu original sous la forme de nouveaux objectifs, des centaines de défis uniques et un mode Créer un parc remanié, ainsi qu’un mode multijoueur en ligne décent.

En ce qui concerne les améliorations spécifiques à la PS5, ce que vous remarquerez le plus est le retour DualSense. Le jeu fait bon usage de l’haptique du contrôleur – vous ressentez chaque atterrissage, ollie et grincement, donnant à l’expérience une sensation plus tactile. Les déclencheurs adaptatifs ne sont vraiment utilisés que lors de l’exécution de retours, mais il y a une résistance satisfaisante lorsque vous le faites. Ailleurs, le jeu fonctionne parfaitement à 4K et 60 images par seconde, bien que nous ayons rencontré un crash aléatoire lors de nos tests. Nous devons également mentionner que le jeu fait bon usage des cartes d’activité, vous permettant de sauter directement dans Free Skate, multijoueur et d’autres modes, en sautant les écrans de titre habituels. Oh, et les temps de chargement sont définitivement réduits, mais pas complètement éliminés.

Dans l’ensemble, nous dirions qu’il s’agit d’une mise à niveau décente qui utilise efficacement les capacités de la PS5. Cependant, si vous ne possédez pas encore la nouvelle machine de Sony, la version PS4 vous servira très bien jusqu’à ce que vous le fassiez. Pour un aperçu plus détaillé du jeu lui-même, lisez notre plus complet Test de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 PS4.