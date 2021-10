Mini Review: Nickelodeon All-Star Brawl (PS5) – Ne mettant absolument aucune trace de Doug

C’est le meilleur clone de Super Smash Bros. auquel nous ayons jamais joué. Commençons par cela, car c’est absolument vrai. Le développeur Ludosity est devenu un combattant de premier plan avec La bagarre des étoiles Nickelodeon, et c’est une réussite qu’il ne faut pas flairer.

Vous frappez fort et vite, avec des mouvements vifs et réactifs. Les personnages sont magnifiquement rendus et animés, mais d’une manière qui n’empiète pas sur l’action de combat. C’est très amusant de chronométrer tous les gags : Patrick Star, par exemple, a son emblématique « Est-ce le Krusty Krab ? » « Non c est Patrick! » coup de téléphone comme son attaque latérale lourde. Ce type de fanservice est présent tout au long du jeu, avec chacune des 20 étapes chargées de références – nous avons adoré le jogging spatial de M. Horse dans l’arène «Space Madness» de Ren et Stimpy. Contrairement à son inspiration, il n’y a pas d’objets, mais ce n’est pas une mauvaise chose car cela vous oblige à vous améliorer plutôt que de compter sur des gouttes chanceuses.

Pourquoi, alors, le score au bas de cette revue n’est-il pas plus élevé ? Eh bien, nous spéculons, mais nous pensons qu’il y avait un problème budgétaire ici. Les menus sont simplement des images statiques, et il n’y a que quelques modes : Arcade, Offline et Online multijoueur, ainsi qu’une variante « Sports Ball » qui nous rappelle le « Kung Foot » de Rayman Legends. Il y a une galerie, dans laquelle vous pouvez déverrouiller des images individuelles sans aucun moyen de zoomer dessus – inutile. Tous les personnages et toutes les étapes sont disponibles dès le début, il n’y a donc rien à rechercher. Pire encore, le jeu ne propose absolument aucun doublage – oui, aucun. Pas même des grognements ou des gémissements. C’est déroutant.

Malheureusement, ces problèmes rendent le produit bon marché, ce qui nuit énormément à la qualité des combats. Encore une fois, c’est le meilleur clone de Smash auquel nous ayons jamais joué – nous souhaitons juste que Nickelodeon ait montré une certaine confiance en lui.