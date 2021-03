Mini Review: Narita Boy (PS4) – L’aventure d’action trempée des années 80 est un délice numérique

Narita Boy est une aventure de pixels imbibée de magnétoscope des années 80 à défilement latéral. Vous incarnez le Narita Boy titulaire, une sorte de héros choisi qui est chargé de sauver une dimension numérique de son créateur tout-puissant. Il y a beaucoup plus d’histoire ici que vous ne le pensez – la plupart racontée à travers de longues boîtes de dialogue – mais l’essentiel est que vous êtes dans une quête plutôt épique et que vous allez vous botter le cul.

Narita Boy est principalement composé de combats, de plates-formes et de résolution d’énigmes légères. Ce n’est pas vraiment une Metroidvania – il n’y a pas de carte de branchement – mais il y a pas mal de retour en arrière lorsque vous trouvez des clés qui débloquent des emplacements auparavant inaccessibles. C’est un voyage linéaire, et le jeu garde une trace de votre objectif actuel, mais sans marqueurs et sans carte, vous pouvez facilement perdre vos repères. Ce n’est pas nécessairement un problème – la voie à suivre est généralement beaucoup plus évidente qu’il n’y paraît – mais cela signifie que vous devez être constamment attentif à votre environnement.

Heureusement, le monde de Narita Boy est merveilleux. L’esthétique du magnétoscope des années 80 n’est certainement pas originale, mais le jeu le réussit extrêmement bien. Encore une fois, c’est un domaine numérique; ses habitants sont pour la plupart des êtres mécaniques avec des écrans pour les visages, et leur terre est remplie de données rejetées sous forme physique. C’est un monde rempli de détails et de vues incroyablement bizarres. C’est toujours, incroyablement créatif – et c’est un autre excellent exemple de ce qui peut être réalisé avec un pixel art relativement simple.

Cette créativité saigne également dans le combat. Des rencontres avec des programmes ennemis ponctuent toute la sortie, et la bonne nouvelle est que Narita Boy se sent bien à contrôler pendant ces batailles basées sur l’action. Vous débloquez régulièrement une gamme de capacités de combat, du tableau de bord évasif standard aux super mouvements spécialisés, et tout sert un but. Comme vous vous en doutez, la complexité de ces rencontres augmente progressivement à mesure que des types d’ennemis plus dangereux sont introduits, mais la courbe de difficulté est magistrale. De plus, les combats de boss sont généralement une joie.

C’est dommage, cependant, que la plate-forme ne soit pas aussi agréable que l’action de balancer l’épée. La nature du mouvement de glissement et de glissement de Narita Boy se prête bien au combat, mais quand il s’agit de plates-formes de précision, il est un peu difficile à manier. Heureusement, il n’y a qu’une poignée de séquences de navigation vraiment difficiles tout au long du jeu, et même dans ce cas, Narita Boy est raisonnablement indulgent. Perdre toute votre vie vous place simplement au début de l’écran, ou au dernier point de contrôle (qui sont nombreux).

Si ce n’est pas déjà clair, Narita Boy est une grande aventure indépendante. Son gameplay est satisfaisant et les graphismes sont un délice. Mais peut-être que la véritable star de la série est la bande-son électronique stellaire. Qu’il s’agisse de mélodies ambiantes scintillantes ou d’accords de synthé en plein essor, la musique est superbe.