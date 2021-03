Mini Review: Kill It With Fire (PS4) – Chaos agréable, mais pas beaucoup pour votre bug

Kill It With Fire canalise votre arachnophobe intérieur et vous charge d’exterminer les araignées du monde. Vous êtes armé de tout, d’un strimmer à un lance-flammes dans votre quête pour commettre le génocide des arachnides. On vous donne également une sélection d’outils non létaux pour attirer les petits blighters ou les ralentir avec un extincteur à leurs huit yeux. Ces objets ont tous un but précis, et bien que certains soient similaires, ils sont glorieusement chaotiques. Cependant, la détection des coups peut parfois être un peu maladroite.

Le gameplay de base convient à un principe de base, mais bien qu’il soit simple, Kill It With Fire est également très amusant. Les graphismes donnent au jeu un ton caricatural, en particulier lorsque vous mettez le feu à des bâtiments entiers pour éliminer un cauchemar à huit pattes. En effet, les araignées sont le véritable argument de vente. De loin, les plus terrifiants sont les «sauteurs» qui fournissent des frayeurs à couper le souffle qui donnent à Slender Man une course pour son argent.

Le gameplay est intimement lié à la conception sonore dans Kill It With Fire. Les signaux audio sont importants, car une araignée en mouvement est signalée par une suite de violon merveilleusement hideuse tout droit sortie d’un film d’Hitchcock. Les grincements des araignées sont tout aussi déconcertants, et il n’y a rien de pire que le bruit du sac d’oeufs de la reine qui éclate. Vous voudrez jouer celui-ci avec le son activé pour la meilleure expérience.

Le plus gros problème du jeu est sa longueur. Si vous prenez d’assaut les huit niveaux principaux, vous pouvez passer en cinq heures environ. Cela dit, il existe une sélection de objets à débloquer, de mini-quêtes et même un niveau final secret. Il offre également la possibilité de rejouer les niveaux passés avec de nouveaux équipements. C’est une expérience éphémère qui se démarque du Web par son humour, son excellente conception sonore et ses rires, ses frayeurs et ses sensations fortes.