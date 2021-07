A Plague Tale: Innocence (PS5) – Rats a Good Next-Gen Upgrade

Serait-ce une poussée d’appeler A Plague Tale: Innocence un joyau négligé? Nous ne le pensons pas ; ce qu’Asobo Studio a réalisé sur PlayStation 4 méritait bien plus de reconnaissance. L’histoire quelque peu historique d’Amicia et de son frère cadet Hugo peut tenir tête à de nombreux grands, et bien que son gameplay basé sur la furtivité puisse s’avérer stéréotypé pour certains, l’entreprise de 10 heures est spéciale lorsqu’elle est prise dans son ensemble. Espérons alors que cette version PS5 améliorée pourra être la véritable fête de sortie du jeu.

Sous le capot, une résolution de 60 images par seconde à toute épreuve associée à une résolution de 1440p (l’analyse technique révèle qu’il ne s’agit pas réellement de 4K) permet un meilleur jeu que le lancement original de 2019. La lueur est particulièrement visible sur les visages des modèles de personnages et de nombreux endroits les plus colorés, avec des environnements magnifiquement éclairés qui ressortent vraiment sous la chaleur du soleil français. Les contrastes sont les séquences sombres envoûtantes à travers tout ce que la gigantesque horde de rats a dû grignoter pour son petit-déjeuner. C’est tout aussi terrible mais captivant que The Last of Us.

Là où la version PS5 excelle davantage, c’est son utilisation du contrôleur DualSense, en particulier lorsque vous êtes en fuite. Tenir R2 envoie Amicia dans un sprint, et la gâchette reproduit l’action en appliquant doucement une pression à son tour avec ses pas. Une utilisation subtile mais efficace qui accentue les séquences de poursuite. Le retour haptique se joint à la fête chaque fois que la fronde est nécessaire, simulant le mouvement des balançoires de corde juste avant que la pierre qu’elle tient ne soit lâchée sur un membre de l’Inquisition. Sans aller trop loin, le jeu est rehaussé d’utilisations intelligentes dont nous espérons que les futurs titres prendront note.

Le gameplay est inchangé, conservant la nature linéaire qui vous guide à travers une campagne conçue pleine de surprises et de séquences exceptionnelles. L’armée anglaise de 1348 et l’infanterie de rongeurs creusant sous terre créent des énigmes environnementales avec des solutions inventives alors que le combat est presque toujours une situation de vie ou de mort. Manquez votre coup et le destin est probablement juste au coin de la rue. Mais c’est aussi l’une des expériences les plus sous-estimées de ces dernières années. A Plague Tale : Innocence a toujours été un grand jeu. La PS5 l’améliore un peu.