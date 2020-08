Mini franchit le cap des 11000 véhicules électriques produits

Texte: David Espanca

Date: 31 juillet 2020

La ligne de production de Mini, à Oxford, en Angleterre, vient d’atteindre onze mille véhicules électriques en neuf mois seulement, dont trois mille sont destinés au marché britannique.

L’histoire à succès de la British Mini s’étend jusqu’à l’ère de l’électrification, la société confirmant la production en quantités raisonnables de son premier modèle alimenté par batterie.

Onze mille exemplaires du Mini Electric ont été construits depuis le début de la production à l’usine de Cowley, dans l’Oxfordshire en novembre de l’année dernière. Trois mille commandes de la voiture ont été passées au Royaume-Uni seulement depuis son lancement.

Un tiers de la production des Minis sera électrique d’ici 2021

Cela signifie que le Royaume-Uni est le deuxième plus grand marché pour les minis électrifiés, occupant 19% de toutes les ventes des hybrides rechargeables Electric et Countryman SE. L’entreprise prévoit que d’ici 2021, un tiers de la production totale des Minis à trois portes sera électrique.

Des chiffres positifs en temps de crise

Bien que le chiffre de production soit légèrement inférieur à celui atteint par la Nissan Leaf, normalement fabriquée à Sunderland (21000 en 2018), il reste une valeur importante. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un nouveau produit, lancé avant une pandémie mondiale et qui a provoqué la fermeture temporaire d’usines, en plus d’une forte baisse de la demande de voitures neuves.

L’annonce positive intervient en même temps que la Society of Manufacturer and Motor Traders annonce une baisse drastique de la production d’automobiles, au Royaume-Uni, au cours du premier semestre 2020. La production a reculé de 42,8% par rapport à la même période l’an dernier. , à la valeur la plus basse depuis la fin du rationnement d’après-guerre en 1954.

