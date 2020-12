Mini Développe Déjà Un John Cooper Works 100% électrique

Pour mettre fin à toutes les rumeurs qui ont circulé dans le monde en ligne, MINI a elle-même publié une série de «photos espions» officielles d’un John Cooper Works 100% électrique sans précédent, confirmant ainsi le développement du premier MINI JCW électrique.

Les images montrent un prototype de développement, camouflé, en cours de test sur le circuit allemand du Nürburgring.

Cependant, bien que camouflées, les images du prototype montrent déjà beaucoup, montrant la même carrosserie que la MINI JCW GP, la plus extrême de la MINI. Remarquez les passages de roues ou l’aileron arrière, avec les différences de cette JCW GP pour celle que l’on sait déjà se trouver dans la calandre couverte et en l’absence de bouches d’échappement, confirmant son caractère électrique.

Malheureusement, pour le moment, on ne sait rien de plus sur les spécifications finales de ce modèle qui, semble-t-il, ne conduiront peut-être pas immédiatement à un modèle de production. C’est ce que nous retenons des propos de Bernd Körber, directeur de la marque:

«Avec MINI Electric, nous avons montré comment le plaisir de conduire typique de la marque et la mobilité électrique peuvent être si bien combinés. Le moment est venu de traduire la passion de John Cooper Works pour la performance en mobilité électrique. C’est pourquoi nous développer des concepts pour les modèles électriques John Cooper Works ». Bernd Körber, directeur de MINI

En d’autres termes, ce prototype de développement ne peut servir que de «mule d’essai», d’autant plus que dans le communiqué, c’est MINI qui dit que «les futures architectures (en développement) signifient que des performances extrêmes et un véritable plaisir de conduire seront également disponible avec des moteurs électriques car ils le sont déjà avec des moteurs à combustion ».

Verrons-nous ce prototype camouflé se dévoiler comme un démonstrateur des modèles électriques John Cooper Works qu’il proposera à l’avenir? Qui sait…

Ce que nous savons, c’est que les performances de la Cooper SE, première MINI 100% électrique, devraient augmenter considérablement. Rappelons que celui-ci offre 184 ch de puissance et a besoin de 7,3 secondes pour atteindre 100 km / h. Nous n’oublions pas non plus la portée de 230 km, qui est quelque peu modeste par rapport aux autres tramways compacts. En mettant l’accent sur les performances de cette MINI JCW électrique, comment cela affectera-t-il l’autonomie?