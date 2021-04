Mini critique: Star Wars Republic Commando – L’un des classiques de tous les temps de Star Wars l’a toujours

Lorsque Star Wars Republic Commando a été lancé en 2005, il était en avance sur son temps. Il a trouvé un équilibre parfait entre le gameplay tactique et minutieux de tireurs comme Rainbow Six et la bombe cinématographique de Call of Duty. Cela a si bien cloué cela que maintenant, 16 ans plus tard, le jeu résiste incroyablement bien.

Dire à Delta Squad ce qu’il faut faire et comment le faire semble viscéral d’une manière que de nombreux tireurs modernes ne sont même pas capables de réaliser. Ces commandos sont les meilleurs des meilleurs, et ils agissent comme ça. Vos coéquipiers IA – dans la plupart des jeux, une nuisance à dorloter – sont capables de se débrouiller, parfois plus efficacement que vous. Ceci est mieux personnifié par le jeu qui ne se termine pas à la seconde où vous êtes retiré. Votre équipe continue et termine le travail avant de vous reprendre.

Même la prise de vue a étonnamment bien vieilli, en particulier lorsqu’elle est associée à un schéma de contrôle plus moderne via une cartographie prédéfinie ou personnalisée. Tout se sent juste bien. Bien sûr, certains ennemis sont peut-être un peu trop spongieux, mais la variété et la polyvalence des outils proposés sont impressionnantes, notamment votre DC-17 – un fusil modulaire qui peut basculer entre RPG, AR et sniper.

Bien sûr, étant Star Wars, le son est un facteur important, et Republic Commando est l’un des points les plus élevés de la propriété intellectuelle. Le score de Jesse Harlin reste aussi impeccable que le jour de la sortie du jeu et tous les effets sonores que vous attendez de Star Wars sont à l’avant-plan. Tout cela est encore renforcé par le grand travail de Temuera Morrison, l’acteur chargé de donner vie à toute l’armée de clones dans les films.

Chacune des trois «campagnes» du jeu se distingue également les unes des autres. Des canyons sablonneux de Geonosis, des salles étranges du procureur ou du Kashyyyk densément boisé, ils se sentent tous distincts. Bien que ce ne soit peut-être plus un festin visuel, les plats à emporter avec Republic consistent moins à regarder jusqu’où nous sommes venus, mais plutôt à regarder à quel point il était vraiment.