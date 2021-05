Mini critique: Skate City (PS4) – Beats Lo-Fi à Kickflip To

De l’éditeur Snowman vient Skate City, un portage d’un jeu mobile 2D qui se concentre sur la maîtrise des trucs et les visuels de mauvaise humeur. La traduction du mobile vers la console n’est pas tout à fait transparente, et l’exécution d’astuces peut être pénible, malgré les commandes simples. Skate City ne récompense que la précision absolue. Atterrir ce qui devrait être des tours rudimentaires peut devenir exaspérant, car votre joueur les empile encore et encore sur le même banc.

Le but du jeu est de parcourir trois parcours en complétant des défis individuels et en gagnant des points d’expérience pour débloquer des tenues, des tableaux et des capacités. Contrairement à ses frères à gros budget, il adopte une approche décontractée du gameplay. Les enjeux sont rarement élevés et la possibilité de réinitialiser rapidement chaque défi avec une touche de raccourci lui donne une ambiance répétitive.

Cela ne veut pas dire que les défis ne sont pas variés; alors que beaucoup sont des tâches simples, d’autres vous feront échapper à la police ou courir un rival. Tous les défis ont trois étoiles à atteindre, même si vous pouvez les graver une fois que vous maîtrisez les commandes. Il existe également un mode sans fin, bien que contrairement aux jeux de patinage 3D qui vous permettent d’explorer, la possibilité de vous déplacer dans une seule direction vous limite à pratiquer vos figures et pas grand-chose d’autre.

Esthétiquement, Skate City s’en sort bien. Les visuels sont simples, mais Snowman a cloué le look grunge pour lequel le sport est connu. La partition originale est excellente, et s’imprégner de ses rythmes lo-fi relaxants rend même les défis les plus frustrants agréables. Malheureusement, les trois parcours sont un peu trop réalistes et finissent par se sentir interchangeables. Cependant, l’ajout d’une fonction de ralenti et d’une caméra dynamique fait de la capture de vos astuces pour créer vos propres vidéos une fonctionnalité supplémentaire intéressante. Prenez le temps de le maîtriser, et il y a du plaisir à avoir dans cette ville.