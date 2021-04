Mini critique: Root Film (PS4) – Un roman visuel agréable, si standard

Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi convaincant que son prédécesseur, Root Letter, le roman visuel de suivi de Kadokawa Games, Root Film, est toujours digne de votre temps. Vous visiterez une multitude d’endroits et serez témoin de la culture de la préfecture de Shimane tout en essayant de résoudre un nombre toujours croissant de meurtres. Comme le titre du jeu l’indique, il met beaucoup plus l’accent sur le cinéma et le savoir-faire qui y est associé. Chacun de vos deux protagonistes est intimement lié au médium; Rintaro Yagumo est un réalisateur peu connu à la recherche de sa grande pause, et Riho est une actrice prometteuse. Chacun d’eux possède la compétence appelée «synesthésie» qui permet aux personnages de mémoriser des indices remarquables à utiliser dans les matchs de combat vocaux qui concluent chaque chapitre.

De toute évidence, avec un roman visuel, on s’attend à moins de gameplay traditionnel, ce qui signifie que des domaines tels que l’écriture et l’art sont tenus de faire plus de gros travaux. C’est quelque chose que Root Film réussit plus ou moins. L’art est splendide, avec des modèles de personnages détaillés et une liste solide de personnalités uniques. La conception de l’environnement est encore meilleure, donnant vie à une grande variété d’endroits, tous magnifiquement stylisés d’une manière qui fonctionne particulièrement bien avec les photos de la nature. Cependant, les conversations bénéficieraient de plus de plans de réaction lorsque les personnages découvriraient des révélations importantes. Tout semble un peu trop statique.

Cependant, l’écriture est un peu décevante. Les interactions des personnages sont solides et voir leur interaction est un délice. Il y a aussi un niveau de détail impressionnant payé aux minuties de la réalisation de films que nous voyons rarement. Malheureusement, ce niveau de soins ne touche pas tous les coins de l’expérience. Le lien du personnage avec le récit principal est ténu. En dehors du tout premier mystère, les motivations du protagoniste à rester impliqué dans ces meurtres ne se sentent pas justifiées. Cela est particulièrement problématique en ce qui concerne les chapitres de Rintaro, qui représentent l’essentiel des 15 heures environ du jeu. L’écriture est capable de contourner avec succès ce problème, par la force de l’intrigue, mais ce n’est pas tout à fait réussi. Le manque d’agence n’aide pas non plus, car le joueur n’a presque rien d’autre à faire que de s’asseoir et de lire. Cela rend l’expérience stérile, même selon les normes du roman visuel. Cette passivité lui permet d’être le genre d’expérience que vous pouvez faire d’autres choses tout en jouant, bien que l’absence de doublage puisse laisser certaines personnes se sentir exclues.