Mini critique : Minute of Islands (PS4) – Un voyage court mais magnifique sur l’île

Minute of Islands est un beau jeu d’aventure qui est peut-être moins léger que vous ne le pensez. Bien que l’apparence extérieure soit magnifique – nous aimons son style caricatural dessiné à la main – le jeu établit rapidement un ton plus sombre et plus triste pour son autonomie de six heures. Vous incarnez Mo, une jeune fille qui vit sous terre après qu’un fléau dévastateur ait anéanti une grande partie de la vie sur l’archipel qu’elle appelle sa maison. Chargé de maintenir quatre géants qui gardent manuellement les îles en lieu sûr, le jeu consiste à restaurer les bêtes après qu’elles aient toutes mystérieusement cessé de fonctionner.

Pour ce faire, Mo doit voyager à travers les îles et dissiper les toxines en suspension dans l’air qui polluent la terre. La technologie effrayante mi-synthétique, mi-organique est mise en œuvre par le personnel de Mo, l’Omni Switch. Une fois tous les purificateurs activés, vous retournerez sous terre pour réveiller les géants avec de simples énigmes environnementales. Du point de vue du gameplay, il n’y a pas grand-chose à mâcher avec seulement des interactions très basiques et une plate-forme quelque peu délicate, mais l’histoire fait assez pour que vous restiez investi dans le voyage de Mo.

Nous n’en dirons pas trop par peur des spoilers, mais le récit va bien sûr au-delà de cet objectif. À travers les îles, vous trouverez des souvenirs, qui fournissent de brefs extraits du passé de Mo ou de ce à quoi le monde ressemblait autrefois. Mieux encore, vous rencontrerez la famille de Mo et entendrez parler de leurs relations les uns avec les autres. Il y a même des séquences oniriques qui explorent également la psyché du personnage. Ce sont ces moments plus personnels qui conduisent vraiment les choses, même si parfois vous souhaiterez peut-être plus de détails que la narration du livre de contes ne le fournit.

Pourtant, l’effet global est assez fort. La belle présentation se marie bien avec l’histoire mélancolique, et vous vous retrouvez avec une aventure courte mais atmosphérique et intrigante.