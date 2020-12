Ming-Na Wen reviendra en tant que Fennec Shand dans la nouvelle série animée Star Wars The Bad Batch

Nous n’avons certainement pas vu le dernier de Fennec Shand dans l’univers de Star Wars. L’actrice Ming-Na Wen, qui incarne le personnage dans The Mandalorian, a confirmé qu’elle reprenait le rôle de la prochaine série animée, Star Wars: Le mauvais lot. Le spectacle sert de suite à La guerre des clones et se concentrera sur le groupe de soldats du même nom.

Récemment, dans le cadre de la présentation massive de la journée des investisseurs de Disney, la première bande-annonce de Star Wars: Le mauvais lot a été libéré. Il y a un moment dans la bande-annonce qui montre quelqu’un qui ressemble un peu à Fennec Shand, que nous avons rencontré pour la première fois The Mandalorian saison 1. Maintenant, Ming-Na Wen a confirmé qu’il s’agissait bien de son personnage, bien qu’un peu plus jeune, étant donné la place de l’histoire dans la chronologie. Et Wen sera de retour pour jouer le chasseur de primes. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Savez-vous combien de temps j’ai eu à garder le silence sur le retour de Fennec? C’est la première fois que je peux en parler! Dave [Filoni], si vous vouliez garder le secret, vous n’auriez pas dû me mettre dans la bande-annonce! Tout le monde dit qu’ils veulent juste la confirmation. Alors oui, c’est Fennec! C’est une jeune Fennec et elle est exprimée par moi et je suis ravie et plus que ravie que Dave veuille créer plus d’une histoire pour elle. «

Dave Filoni est l’un des principaux esprits créatifs de Lucasfilm depuis plus d’une décennie, étudiant sous George Lucas pendant la production de The Clone Wars. Maintenant, Filoni a considérablement élargi son rôle, faisant équipe avec Jon Favreak pour The Mandalorian et plusieurs autres émissions à venir, telles que Ahsoka et Rangers de la nouvelle république. Quant à savoir comment Fennec Shand s’intégrera dans la nouvelle série animée, cela reste à voir. Quoi qu’il en soit, Ming-Na Wen est tout simplement ravi de faire partie de la franchise.

«J’avais l’habitude de prier Dieu, Bouddha et la Force parce que c’était à quel point c’était une croyance pour moi. C’était une expérience religieuse pour moi. Ce n’est pas rien! Pas de petite connexion là-bas … J’ai fait partie [fandom] famille depuis tant de décennies que maintenant être dans la famille est assez fou. «

Star Wars: Le mauvais lot se concentre sur un groupe élite et expérimental de clones. Ils sont maintenant en train de trouver leur chemin à travers la galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. The Bad Batch est une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones, et chacun possède une compétence exceptionnelle singulière, ce qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable.

Pendant ce temps, Fennec a fait équipe avec Boba Fett et Mando dans The Mandalorian saison 2, qui se prépare pour sa finale de la saison. Star Wars: Le mauvais lot n’a pas encore de date de première fixée mais devrait arriver sur Disney + en 2021. Cette nouvelle nous parvient via StarWars.com.

