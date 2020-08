Minecraft: Education Edition peut désormais fonctionner sur les Chromebooks

Les enfants qui retournent à l’école seront probablement heureux d’apprendre que Minecraft: Education Edition n’est plus réservé aux PC. Désormais, ils pourront également l’exécuter sur leurs Chromebooks alimentés par Google.

Initialement sorti en 2016, Minecraft: Édition Éducation est essentiellement une version de Minecraft qui a été optimisé pour la salle de classe, avec la possibilité pour les enseignants et les étudiants d’utiliser la plate-forme pour apprendre à coder et à effectuer d’autres tâches liées à l’éducation. Google a commencé à parler aux enseignants du port Chromebook à la fin de la semaine dernière, bien qu’un Minecraft Un article de blog indique que la prise en charge des Chromebooks a commencé le 6 août.

Minecraft: Édition Éducation ne fonctionnera pas sur n’importe quel Chromebook, cependant; vous aurez besoin d’un appareil assez récent capable d’exécuter des applications Android, y compris Minecraft: Édition Éducation. En fait, Microsoft recommande aux utilisateurs de Chromebook de se déconnecter de toutes les autres applications pour consacrer l’ensemble des ressources du processeur au jeu, ce qui nécessite également 4 Go de RAM. Vous devrez planifier l’installation du jeu entre 350 et 500 Mo par utilisateur sur l’appareil et tenir compte de la façon dont les Chromebooks sont utilisés: Minecraft les mondes sont enregistrés localement sur l’appareil, un problème si les Chromebooks sont partagés ou échangés dans la salle de classe.

Les utilisateurs de Chromebook peuvent installer deux méthodes Minecraft: Édition Éducation. En tant qu’utilisateur non géré avec un compte Gmail, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter au Google Play Store. Cependant, la plupart des étudiants auront géré des Chromebooks et auront besoin d’un administrateur pour installer l’application à distance, tout en suivant les instructions de Google pour ce faire.

Microsoft Ce que nous considérons généralement comme des «mondes» internes Minecraft le jeu sont des leçons à l’intérieur Minecraft: Édition Éducation.

Selon Microsoft, Minecraft: Édition Éducation est libre d’essayer, mais cette période gratuite expirera rapidement. Les licences d’évaluation sont limitées à 25 connexions pour les enseignants et 10 connexions pour les étudiants. Vous aurez alors besoin d’un compte Office 365 Education pour vous connecter à la version complète de Minecraft: Édition Éducation.

Il existe des différences entre la version Chromebook de Minecraft: Éducation Edition et l’autre Minecraft éditions. Les applications associées Code Connection et Classroom Mode ne sont pas disponibles. Sinon, l’édition Chromebook comprend tout, des versions «Bedrock» (R13 et R14), avec des renards, des abeilles, des ruches et des blocs de miel, dit Microsoft.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂