Minecraft: Beta présente les nouvelles fonctionnalités de la prochaine mise à jour 1.17 de l’édition Bedrock

Minecraft est l’un des jeux sandbox les plus populaires de tous les temps et est toujours fourni avec de nouveaux contenus et versions après près de dix ans. En octobre 2020 un Mettre à jour vers la version 1.17 de la Édition Bedrock avec le titre « Grottes et falaises » annoncé.

Depuis, plus de détails sur le contenu sont progressivement devenus connus. Dans un bêta les joueurs peuvent déjà en avoir une première impression. Découvrez comment le monde va changer avec la mise à jour ici.

Des hauts et des bas dans Minecraft: le monde du jeu s’agrandit

Comme le titre du supplément le révèle déjà, la nouvelle version apporte hautes montagnes et grottes profondes avec lui-même. Grâce aux sommets des montagnes, le monde du jeu a maintenant atteint une nouvelle hauteur de 320 blocs, jusqu’à présent, c’était 256. Le monde est également retourné par des grottes avec des biomes souterrains 6o blocs plus bas qu’avant.

On dit également que les nouvelles montagnes, grottes et forêts enneigées apportent de nouvelles textures, minerais, créatures et matières premières. Si vous regardez de plus près, vous aurez peut-être même la chance de trouver l’un des calamars lumineux trouvé en pleine mer. Cependant, ceux-ci sont très difficiles à attraper.

Des innovations passionnantes sans date de sortie

Le contenu de la mise à jour pour « Minecraft » sont prometteurs et offrent aux joueurs encore plus d’opportunités d’utiliser leur Laissez libre cours à la créativité. Cependant, quand ce contenu trouvera son chemin dans le jeu, cela reste inconnu.

Quiconque a encore un aperçu des innovations de Grottes et falaises peut jeter un œil à la version bêta pour Xbox One, Windows 10 ou Android via Google Play. Avant cela, vous devriez sécurisez vos mondes, cependant, car la version bêta écrase le jeu normal et vous n’aurez peut-être plus accès à votre ancienne version par la suite.