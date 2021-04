Mindhunter pourrait être ramené pour la troisième série, selon les rapports

On dirait David Fincher ne peut pas être fait avec son acclamé par la critique pour une série de thrillers étonnamment éphémère Mindhunter après tout, suite à des rapports selon lesquels une troisième saison pourrait être en préparation.

Selon Petit écran, Netflix et Fincher sont en pourparlers pour ramener les choses pour une autre tranche.

Alors que l’on dit que ce sont les « premiers jours », le potentiel de voir Holden Ford, Bill Tench et Wendy Carr de retour en action ensemble sera sans aucun doute une musique aux oreilles des fans.

Une source a déclaré à la sortie: « Tout ce que je peux vraiment vous dire Mindhunter est que les conversations entre Netflix et Fincher sont en cours. Ils discutent de la possibilité de ramener le spectacle pour une troisième saison.

« C’est encore très tôt, mais Fincher semble plus optimiste à propos du projet », ont-ils ajouté.

Crédit: Netflix

Un porte-parole du service de streaming a déclaré à l’époque: « David se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix Mank et sur la production de la deuxième saison de Amour, mort et robots.

« Il peut revoir Mindhunter à nouveau dans le futur, mais entre-temps, il a estimé qu’il n’était pas juste pour les acteurs de les empêcher de chercher un autre travail pendant qu’il explorait son propre travail. «

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les plans du spectacle et si cela avait été fait, Fincher a déclaré Vautour: « Je pense probablement.

« Écoutez, pour l’audience qu’il avait, c’était une émission chère. Nous avons parlé de ‘Finish Mank et puis voyez ce que vous ressentez ‘, mais honnêtement, je ne pense pas que nous allons pouvoir le faire pour moins que ce que j’ai fait pour la saison deux.

« Et à un certain niveau, vous devez être réaliste sur le fait que les dollars doivent être égaux aux globes oculaires. »

Crédit: Netflix

Il a poursuivi en disant que la réalisation de la série était une tâche gigantesque et demandait beaucoup de temps et d’efforts, affirmant qu’il passerait environ sept mois par an à la créer.

Il expliqua: « Mindhunter était beaucoup pour moi. Nous avions fait la première saison de Mindhunter sans showrunner, avec moi qui frappe chaque semaine. Nous avons commencé à avoir des scripts pour la deuxième saison, et j’ai fini par regarder ce qui était écrit et j’ai décidé que je n’aimais rien de tout cela. Donc nous l’avons jeté et recommencé.

«J’ai amené Courtenay Miles, une AD avec laquelle j’avais travaillé et qui voulait écrire, et elle a fini par co-spectacle Mindhunter. Mais c’est une semaine de travail de 90 heures. Il absorbe tout dans votre vie. Quand j’ai eu fini, j’étais assez épuisé, et j’ai dit: « Je ne sais pas si je l’ai en moi en ce moment pour briser la saison trois ». «