Millie Bobby Brown se lance dans l’aventure fantastique de Netflix

Netflix fait à nouveau équipe avec Millie Bobby Brown, cette fois pour le prochain film fantastique Demoiselle. En tant que pilier sur Choses étranges pendant trois saisons et la vedette du hit Netflix Original Enola Holmes, il n’est pas surprenant de voir Brown ramener à la tête d’un autre projet pour le streamer. Très impliqué dans le film des deux côtés de la caméra, Brown produira en plus de jouer le rôle principal.

Le cinéaste nominé aux Oscars Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard) a également signé pour diriger Demoiselle, utilisant un scénario écrit par Dan Mazeau (La Colère des Titans). Mazeau sera également producteur exécutif aux côtés de Brown, Zack Roth et Chris Castaldi. Joe Roth et Jeff Kirschenbaum produisent.

Dans le film, Millie Bobby Brown jouera la princesse Elodie, une future mariée qui « pense qu’elle épouse le prince Henry, pour découvrir qu’elle est sacrifiée à un dragon ». Les détails supplémentaires ne sont pas clairs, mais il ne semble pas probable que Brown jouera la demoiselle stéréotypée en détresse des histoires de fantaisie classiques, attendant impuissant qu’un chevalier courageux et puissant vienne la sauver. Comme nous l’avons vu avec d’autres rôles, Brown a joué, à la fois sur grand et petit écran, elle est connue pour jouer des personnages féminins particulièrement forts.

Brown entrera également dans Demoiselle avec beaucoup d’expérience avec les créatures gargantuesques. En fait, elle a affronté l’un des plus effrayants de tous en jouant dans le film 2019 Godzilla: le roi des dragons. Brown reprendra le rôle de la prochaine suite du crossover Godzilla contre Kong, donc ses batailles avec des monstres de la taille d’un gratte-ciel ne font que commencer. Le film de suivi devrait sortir le 21 mai 2021.

Les fans de Brown ont également apprécié sa performance dans Enola Holmes, qui vient de sortir sur Netflix en septembre. En tant que personnage titulaire, Brown incarne le plus jeune frère de Holmes avec Henry Cavill dans le rôle de Sherlock. Écrit par Jack Thorne, l’histoire suit Enola et elle enquête sur la disparition de sa mère. Le film a été un succès auprès des fans et des critiques, attirant pour la plupart des critiques positives et visionné plus de neuf millions de fois en une semaine après son lancement sur le streamer. Brown et le réalisateur Harry Bradbeer ont depuis déclaré qu’une suite en était aux premiers stades de la planification.

Pendant ce temps, Brown continue de jouer dans son rôle d’évasion en tant que Eleven dans la série d’horreur Netflix Choses étranges, qui a été créée pour la première fois en 2016. Le rôle lui a valu des nominations aux Primetime Emmy Awards pour Meilleure actrice de soutien dans une série dramatique. Brown reprendra le rôle pour la quatrième saison de l’émission, qui est actuellement en production. On ne sait toujours pas quand les nouveaux épisodes commenceront à être diffusés sur Netflix.

Dans tous les cas, il semble y avoir beaucoup à attendre pour les fans de Brown, en particulier sur Netflix. Il n’y a pas encore de mot sur quand Demoiselle commencera le tournage ou quand il pourrait être présenté en première sur le service de streaming, mais avec un réalisateur et une vedette en place, la production devrait commencer bientôt. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

