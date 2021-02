Milla Jovovich jouera dans «  In the Lost Lands  »

the poster club Iris dans le vent, imprimé Sheryn Bullis - Middenblauw

L'impression Iris in the wind de THE POSTER CLUB a été créée par l'artiste britannique/américaine Sheryn Bullis. Son travail se caractérise par l'utilisation spécifique des lignes, des couleurs et des textures. Les affiches de THE POSTER CLUB sont imprimées sur du papier de haute qualité de 265 grammes. Le