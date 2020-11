Miley Cyrus pense que les «  mecs  » avec lesquels elle est «  rompue  » la trouvent sans émotion

Nous suivons la vie amoureuse de Miley Cyrus depuis des années. La star était mariée à Liam Hemsworth et a rapidement divorcé un peu plus d’un an plus tard. Ensuite, Cyrus a semblé trouver l’amour avec Cody Simpson – mais cela n’a pas duré non plus.

Maintenant, Cyrus devient franc sur sa vie amoureuse. Et elle a dit dans une interview qu’elle croyait que les «mecs» avec qui elle avait «rompu» pensaient probablement qu’elle était sans émotion.

Miley Cyrus dit qu’elle gère le chagrin de manière « logique »

Miley Cyrus assiste au défilé Tom Ford AW / 20 | David Crotty / Patrick McMullan via Getty Images

Comme tout jeune de 27 ans, Cyrus a fait face à un chagrin majeur. Elle a été avec Hemsworth pendant une décennie avant de l’appeler complètement au début de 2020. Mais au lieu de jeter l’éponge, Cyrus a choisi de continuer et de se rappeler que dès qu’une porte se ferme, une autre s’ouvre.

Elle a parlé à People de son approche pragmatique du chagrin d’amour en août 2020. «Je suis une personne très logique», a commencé Cyrus. «Et j’essaie vraiment de ne pas me perdre dans l’émotion, parce que notre émotion nous ment. Notre émotion nous fait parfois croire que chaque pensée que nous pensons est réelle.

Cyrus a ajouté qu’elle était une «penseuse visuelle», alors lorsqu’elle a affaire à un cœur brisé, elle regarde «ce qui est ajouté, ce qui est soustrait», puis écrit «chacun de chaque côté de l’échelle». À partir de là, elle peut prendre une «décision logique» quant à la manière dont elle va de l’avant.

Cyrus pense que les hommes avec lesquels elle a « rompu » ne pensent pas qu’elle est très émotive

Cyrus a récemment pris la parole dans le talk-show Skavlan d’avancer par elle-même aussi. Et le sujet de la perte et du traumatisme a été abordé.

Tout d’abord, Cyrus a noté que sa tête et son cœur sont toujours en conflit. «Je pense que les deux peuvent vous causer des ennuis», a-t-elle noté. «La légèreté que vous pouvez avoir lorsque vous êtes simplement motivé par ce que vous ressentez… Je pense que nos sentiments changent, mes sentiments changent, vraiment radicalement tout le temps. Chaque expérience que nous avons et chaque seconde change la façon dont vous percevez votre vie. »

Ensuite, on a demandé à Cyrus si elle pensait qu’elle devenait plus ou moins émotionnelle en vieillissant.

« Cela dépend si vous demandez aux mecs avec qui j’ai rompu, » répondit-elle. «Ils en diront moins. Mais je pense plus. Cyrus a ensuite expliqué qu’il y a une «stigmatisation de la froideur» pour les femmes qui avancent. «J’ai vécu beaucoup de traumatismes dus à la perte au cours des deux dernières années… et encore une fois, d’une certaine manière, je n’ai pas passé trop de temps à pleurer dessus.

Liam Hemsworth et Cody Simpson ont évolué

Miley Cyrus et Liam Hemsworth | Kyle Grillot / AFP via Getty Images

Maintenant que Cyrus ne pleure pas pour ses ex, il semble que Hemsworth et Simpson ne pleurent pas non plus pour elle. Hemsworth semble aller fort avec le mannequin Gabriella Brooks avec qui il a été pendant tout l’année 2020. Et il semble que Simpson a récemment été aperçu avec une femme mystérieuse.

Notes du Daily Mail que Simpson a été aperçu avec une femme blonde en novembre 2020. L’une des photos capturées montre même la femme embrassant Simpson sur la joue. Bien qu’il ne semble pas encore y avoir de relation confirmée entre les deux, il semble que quelque chose se passe certainement.

Quant à Cyrus, nous ne savons pas trop ce qui l’attend pour sa vie amoureuse. Il semble que son objectif principal continuera à être sa musique, et nous verrons où elle va à partir de là.

